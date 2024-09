Gigi Becali salută prezența lui Marcel Ciolacu la meciul FCSB-LASK și vine cu o solicitare: "Asta ar putea să facă el"

Guvernul vrea să oprească risipa de bani publici și pregătește limitarea cheltuielilor bugetare până la finalul anului. In acelasi timp, executivul e nevoit sa ia de undeva diferentele de bani care au fost acordate pensionarilor si atunci taie in carne vie in aparatul de stat. Dar nu da afara sinecuristii, la fel cum nu a taiat pensiile speciale.