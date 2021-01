Gigi Becali tine secret numele medicamentului miracol anti-COVID: "Mă sună medicii să-mi spună că-s doctorul lor"

Omul de afaceri a dezvăluit că, pe lângă oamenii din fotbal în ajutorul cărora a sărit atunci când s-au confruntat cu virusul, a donat medicamente în valoare de "milioane de euro" către spitalele din țară.

"Am plătit milioane de euro pe medicamente și am dat oamenilor și la spitale. Am salvat oameni. Acum există un medicament care e mai bun, dacă-l iei, în două zile nu mai ai nimic. Am salvat o grămadă de medici, care mă sună acum și-mi spun că eu sunt doctorul lor", a declarat Gigi Becali, dar care nu a vruts a dezvaluie numele medicamentului "miracol". De altfel, despre ajutorul primit de la Gigi Becali a vorbit în urmă cu două luni Marius Șumudică, antrenor care s-a despărțit recent de Gaziantep. Tehnicianul a dezvăluit la acea vreme că patronul FCSB a sărit în sprijinul membrilor familiei sale când aceștia au avut COVID.