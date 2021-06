Greseala de incepator. Cum "a reusit" Lewis Hamilton pentru prima data in trei ani sa termine fara niciun punct o cursa in Formula 1

Lewis Hamilton a atins din greseala un buton de pe volanul monopostului sau, la restartul Marelui Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului si, astfel, echilibrul franarii masinii Mercedes a fost afectat, ceea ce l-a facut pe pilotul britanic sa termine in afara punctelor o cursa pentru prima data din 2018.

La Baku, duminica, pilotul Ferrari Charles Leclerc din Monaco a pornit din pole position, dar a fost intrecut repede de Hamilton, al doilea la start. Olandezul Max Verstappen de la Red Bull, liderul clasamentului pilotilor, al treilea pe grila, a profitat de schimbul de pneuri mai rapid efectuat de echipa lui si a trecut la conducere, urmat de coechipierul sau, Sergio Perez (locul 7 la start), si de Hamilton.

Ordinea aceasta a fost pastrata mare parte din timp, chiar si dupa ce cursa a fost neutralizata cu safety car, in turul 31/51, din cauza unui accident suferit de canadianul Lance Stroll (Aston Martin). Insa cu cinci tururi inainte de final, Verstappen a suferit o pana la monopostul sau, la pneul stanga-spate, a pierdut controlul volanului si a lovit zidul de protectie de pe marginea pistei. Cursa a fost oprita cu steagul rosu, cand au mai ramas trei tururi de efectuat.

Dupa o intrerupere de peste 30 de minute, cursa a fost reluata de pe loc pentru parcurgerea celor trei tururi ramase. Hamilton a atacat la restart, a trecut in frunte, dar a franat tarziu in primul viraj si a iesit in decor, pe un drum de degajare. Britanicul a revenit pe pista pe ultimul loc si nu a mai putut castiga decat o pozitie (locul 15). Cursa a fost castigata de Perez. Dupa cursa, vorbind cu inginerii sai, el a spus: "Am lasat deschis? As fi putut jura ca l-am oprit".

Mercedes foloseste un buton de pe volan pentru a-i ajuta pe piloti sa isi incalzeasca mai bine anvelopele si franele in timpul tururilor de formare si la restartul dupa intrarea pe pista a masinii de siguranta. Butonul modifica echilibrul franarii, orientand-o catre rotile din fata, iar forta de franare suplimentara aplicata produce o caldura suplimentara in discuri, care este apoi radiata pe anvelopele din fata.

Butonul magic este de obicei deconectat pentru startul cursei, atunci cand echilibrul franarii revine la setarile normale. Cu toate acestea, Hamilton suspecteaza ca a atins cumva butonul si l-a reactivat in timp ce se forma grila la restart, cand rula alaturi de Perez.

Rugat sa explice dupa cursa ce s-a intamplat, Hamilton a spus: "Nu sunt pe deplin sigur, dar am lovit un fel de comutator care a facut sa functioneze doar franele din fata. Exista un buton pe care il avem ca sa ne ajute sa mentinem franele din fata ridicate (n.r. - la temperatura) si, pe masura ce Perez a venit spre mine, am reactionat si am atins din greseala comutatorul. S-a blocat si am mers drept inainte".

Seful echipei Mercedes, Toto Wolff, a afirmat dupa cursa ca Hamilton a declansat cumva "butonul magic" si nu a fost constient de ce a facut pana cand a calcat frana. "A atins un buton si echilibrul franarii s-a schimbat. Franarea s-a facut numai pe fata si evident masina nu s-a oprit. A fost o problema cu degetul", a spus el.

Ultima data cand Hamilton a terminat un grand prix fara niciun punct a fost la 1 iulie 2018, in Austria, cand a fost nevoit sa abandoneze din cauza unei probleme de presiune a combustibilului, care a afectat cutia de viteze. Mexicanul Sergio Perez a fost urmat pe podium la Baku de germanul Sebastian Vettel de la Aston Martin si de francezul Pierre Gasly (Alpha Tauri).