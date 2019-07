Hagi: Nu sunt mulţumit de joc, am făcut multe greşeli în plan defensiv. Singurul de care sunt mulţumit este Iancu

Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, vineri seară, după meciul cu Chindia Târgovişte, scor 1-0, că este nemulţumit de prestaţia jucătorilor săi, el precizând că nici autorul golului, Eric, nu a făcut un meci bun.

"Fericit pentru puncte, Dumnezeu ne-a dat aceste puncte. Am avut puţine ocazii, ritmul jocului a fost destul de lent. Am făcut multe greşeli în plan defensiv. Au avut ocazia să câştige şi cei de la Chindia meciul. Fericire că sunt trei puncte, dar nu sunt mulţumit de joc. Felicitări celor de la Chindia, au făcut un meci foarte bun. Noi trebuia să facem mult mai multe. Eric n-a făcut un meci bun. Ca decar trebuia să facă diferenţa, goluri şi pase de gol. Iancu este singurul de care sunt mulţumit", a spus Hagi la Look Sport. Formaţia FC Viitorul a învins, vineri seară, cu scorul de 1-0, echipa Chindia Târgovişte, într-un meci din etapa a doua a Ligii I, disputat la Ploieşti. Golul a fost marcat de Eric, în minutul 54.