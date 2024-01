Ilie Dumitrescu a dezvăluit totul despre cei doi componenți de marcă ai Generației de Aur care sunt certați

"Hai, România! - Povestea Generaţiei de Aur" se va lansa în cinematografele din toata ţara pe 1 martie 2024. Ilie Dumitrescu este cel care s-a ocupat îndeaproape de acest documentar și a dezvăluit ce foști fotbaliști vor apărea:

Prunea, Stelea, Petrescu, Belodedici, Dorinel Munteanu, Selymes, Mihali, Lupescu, Sabău, Gică Popescu, Hagi, Răducioiu, Ilie Dumitrescu, Jean Vlădoiu, Panduru, Gâlcă. Toți au fost extrem de receptivi.

"Singurul cu care am avut emoții a fost Dan Petrescu. Eu nu vorbesc cu el. Și i-am spus lui Victor Becali: 'Sună-l te rog și zi-i să apară. Doar el lipsește'. Și am trimis echipă în Coreea de Sud să filmeze, a fost de acord. Am trimis echipă la Milano, pentru Cristi Chivu, apare și Adrian Mutu", a spus Dumitrescu.

Ilie Dumitrescu și Dan Petrescu nu își vorbesc de pe vremea când Bursucul o antrena pe CFR Cluj. Nemulțumit de anumite comentarii pe care le-a făcut Ilie Dumitrescu la DigiSport, Dan Petrescu i-a spus să nu îl mai caute niciodată. Iar Dumitrescu s-a conformat. In decursul timpului, mai multi fosti coechipieri au incercat sa-i impace, dar fara succes.