Ionut Popa in stare grava in spital. Antrenorul care a salvat-o de la retrogradare pe ACS Poli Timisoara a suferit un stop cardio respirator

Tehnicianul a fost internat marti seara in sectia ATI a Spitalului Judetean din Arad, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator. „Este in stare grava. E in coma. A suferit un stop cardiorespirator si din ceea ce spune medicul neurolog, tumorile de la nivelul capului au crescut", a transmis o sursa din cadrul Spitalului Judetean Arad.

Problemele de sanatate ale lui Ionut Popa au aparut la inceputul lui 2019, cand i-au fost descoperita o tumora la nivelul capului, care este inoperabila. De atunci, antrenorul in varsta de 67 de ani a fost vazut de mai multi medici din Arad, Timisoara, Viena, Cluj, Budapesta sau Iasi, insa starea sa nu s-a schimbat.

Ionut Popa s-a nascut in judetul Arad, la Savarsin, insa fotbalul l-a inceput la Poli Timisoara. De aici a ajuns sa joace la Unirea Sannicolau Mare si la Braila. S-a intors la Sannicolau Mare si a trecut apoi la Vagonul Arad. S-a accidentat, si dupa o jumatate de an a ajuns la divizionara C din Ineu. De aici s-a transferat la Aurul Brad, iar dupa alte doua sezoane s-a intors la Ineu, unde a fost atat jucator, cat si antrenor secund.

Ca principal si-a inceput cariera la UTA, unde a ramas cinci sezoane, din 1997 pana in 2002, dupa care au urmat doi ani la FC Bihor si alti cinci la Politehnica Iasi. In ultima decada, Ionut Popa a pregatit pe rand UTA, CSMS Iasi, CS Mioveni, Soimii Pancota si ACS Poli Timisoara, iar in 2018 a revenit la UTA.

Ionut Popa este artizanul unei salvari miraculoase de la retrogradare a lui ACS Poli Timisoara, la capatul sezonului 2016-2017. In acea editie formatia timisoreana a inceput campionatul cu o penalizare de 14 puncte, pe care a anulat-o si a incheiat pe locul 6 in play-out. Aceasta clasare a dus-o pe ACS Poli in barajul cu UTA, pe care l-a castiga cu 2-1 acasa si 3-1 in partida disputata la Siria.