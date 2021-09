Mărturisire: "Am văzut-o dezbrăcată pe Serena Williams în vestiar. Am fost șocată o săptămână!"

Serena Williams (38 de ani, 9 WTA), de 23 de ori campioană în turneele de Mare Șlem și una dintre figurile emblematice ale circuitului feminin, e în continuare provocarea supremă pentru adversarele din WTA.

Românca Alexandra Cadanțu (30 de ani, fost număr 59 WTA) a povestit un episod care a marcat-o după ce s-a intersectat cu Serena Williams în vestiar, în timpul unui turneu important.

„Prima dată când am fost la un turneu de Grand Slam și prima amintire pe care o am de când am intrat în vestiar a fost când am văzut-o pe Serena Williams pentru prima dată în viața mea. Am văzut-o dezbrăcată și am rămas șocată timp de o săptămână, fiindcă e foarte mare. E incredibil cum poate să arate, cum poate să joace și cum poate să se miște", a spus Alexandra Cadanțu (locul 292 WTA în prezent), la GSP Live.

Serena Williams e una dintre cele mai importante jucătoare din toate timpurile. Americanca se află la borna 23 în ierarhia turneelor de Mare Șlem și mai are nevoie de unul singur pentru a egala recordul all-time deținut de Margaret Court.