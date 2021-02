Marea finala Super Bowl, pusa in pericol de un frizer depistat cu Covid. Un jucator a ramas cu parul pe jumatate tuns

Frizerul care a tuns doi jucatori ai echipei Kansas City Chiefs a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, cu numai cateva zile inainte de Super Bowl, finala campionatului de fotbal american.

Jucatorii Demarcus Robinson si Daniel Kilgore au fost plasati in izolare. Frizerul mai trebuia sa tunda alti 18 jucatori ai echipei din Missouri, intre care vedeta Patrick Mahomes. El a primit rezultatul testului efectuat in timp ce-l tundea pe Kilgore si a parasit imediat centrul de antrenament al echipei. Frizerul fusese testat negativ cu cinci zile inainte, dar a iesit pozitiv la controlul efectuat chiar in ziua programarii, la clubul din Kansas City.

