Memorandum prin care sunt iniţiate demersurile pentru organizarea la Braşov a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE) în 2027

Adrian Veștea: „Inițiem demersurile de obținere a dreptului de a organiza, la Brașov, cea de-a XVIII-a ediție (de iarnă) a Festivalului Olimpic al Tineretului European în anul 2027".

Ministrul Dezvoltării, Adrian Veștea, a avizat recent, proiectul unui memorandum prin care vor fi inițiate demersurile de obținere a dreptului de a organiza, la Brașov, a celei de-a XVIII-a ediții (de iarnă) a Festivalului Olimpic al Tineretului European în anul 2027.

„Județul nostru are deja experiență în organizarea acestei competiții importante pentru sporturile de iarnă, pe care a găzduit-o și în anul 2013, în zona Brașov - Râșnov - Cheile Grădiștei - Predeal, iar câștigarea dreptului de a organiza și în 2027 unul dintre cele mai mari evenimente sportive pentru tineret din România reprezintă o oportunitate deosebită de a promova inclusiv turismul din zona noastră.

Săptămâna viitoare, vom înainta spre aprobare Guvernului acest memorandum, pentru ca, ulterior, să putem începe demersurile pentru a ne înscrie în cursă!

Brașovul este capitala sporturilor de iarnă și este singurul județ care a demonstrat că poate să organizeze o competiție de asemenea anvergură! Continuăm!", a președintele Adrian Veștea.

Scurt istoric FOTE

In 1990, la initiativa lui Jaques Rogge, actualul presedinte al Comitetului International Olimpic (CIO), la acea vreme presedintele Comitetelor Olimpice Europene,a fost lansata o noua competitie pentru tineri cu varste cuprinse intre 14 si 18 ani.

Evenimentul s-a numit inițial Zilele Olimpice ale Tineretului European (ZOTE), dar în prezent manifestarea este cunoscuta sub denumirea de Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE).

Prima editie de vara a avut loc in 1991, la Bruxelles, in Belgia, iar cea dintâi ediție de iarna a fost găzduită doi ani mai tarziu, in 1993, de localitatea italiana Aosta. Atât edițiile de vară cât si cele de iarnă au loc o dată la doi ani. De la început, întrecerile au fost organizate în Europa, la mai multe sporturi si discipline sportive, respectându-se toate atributele și ritualul desfășurarii Jocurilor Olimpice.

Înainte de startul competiției, Flacăra Olimpică se aprinde de la razele soarelui în localitatea elenă Olimpia fiind apoi purtată cu Torța Olimpica până la locul unde au loc întrecerile sportive. Flacăra Olimpica a FOTE este aprinsă in cadrul ceremoniei de deschidere a competiției și arde pe toată perioada desfășurarii acesteia.

(M.G.G.)