Mesajul fanilor portughezi pentru Gigi Becali: "Taie-ti capul, idiotule!"

FCSB a ratat calificarea in grupele Europa League dupa un meci extrem de slab cu Guimaraes, scor 0-1 (0-0 in tur).

Fanii portughezilor au afisat un mesaj jignitor pentru patronul Gigi Becali: „Taie-ti capul, idiotule!". Declaratia lui Becali dinaintea meciului, „Imi tai capul, daca Guimaraes ne da gol!", a avut un impact nedorit pentru ros-albastri. Portughezii au fost inraiti de mesaj, au venit in numar mare la stadion, iar jucatorii au avut in plus de motivatie.

Prima replica a oferit-o Tapsoba, dupa transformarea loviturii de la 11 metri. Jucatorul a dus mana la gat, imitand taierea capului. Gestul a fost copiat si de fani. Factiunea mai dura a suporterilor a afisat si un mesaj imens la peluza: „Taie-ti capul, idiotule!".