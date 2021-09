Mirel Rădoi, după victoria cu Islanda: "Deocamdată nu am realizat mare lucru, dar contează foarte mult pentru viitor"

Mirel Rădoi a catalogat drept o mare victorie succesul obţinut împotriva Islandei, joi, în preliminariile Cupei Mondiale din 2022. Selecționerul României este îngrijorat din cauza accidentărilor suferite de jucători și a afirmat că meciul împotriva reprezentativei din Liechtenstein poate fi mai greu decât pare.

Mirel Rădoi, după victoria cu Islanda:

"Chiar dacă deocamdată nu am realizat mare lucru, a fost o victorie, dar o victorie mare, chiar şi o revanşă, dar contează foarte mult pentru viitor, pentru moralul jucătorilor, pentru moralul echipei, pentru încrederea în propriile forţe. Eu cred că de aici putem să mergem cu încredere mai mare pentru următoarea partidă.

Da, dar nu putem să mai întoarcem nimic (n.r. - dacă era mai bine să câştigăm înainte de Euro 2020), să sperăm că de acum încolo vom începe să legăm victoriile şi după aceea o să vedem care sunt şansele noastre după această lună în continuare pentru Mondial.

În momentul de faţă, nu vreau să mă gândesc decât cum facem să recuperăm jucătorii cât mai repede după această partidă. Din păcate această victorie vine cu sacrificii mari. Denis Drăguş a simţit ceva ieri, la antrenament, Denis Alibec, astăzi, Florin Tănase, pe care puteam să-l folosim şi număr nouă fals a suferit şi el o accidentare. Vom vedea ce vom face şi ce soluţii avem în continuare pentru următoarele meciuri pentru poziţia de atacant, pentru că şi Markovic este puţin obosit. Va trebui să vedem ce soluţii găsim în atac, pentru că va trebui să marcăm goluri.

Nu vreau să surprind pe cineva (n.r. - cu primul 11), echipa o facem în ziua jocului, după ora prânzului, pentru că mereu sunt nedumeriri pe una, două poziţii, pentru că trebuie să analizăm toate datele pe care le avem la dispoziţie. Titularizarea lui Raţiu nu a fost foarte grea, chiar dacă multă lume nu l-a urmărit sau nu l-a cunoscut, noi îl ştim de la tineret, apoi am fost împreună la Jocurile Olimpice, e un jucător care are personalitate, chiar dacă nu-şi poate ascunde emoţiile. Şi eu am avut emoţii la debut şi e normal până la urmă, nu suntem animale.

Titularizarea lui Dragoş (n.r. - Nedelcu), aveam nevoie de un jucător la mijlocul terenului care să ne aducă şi puţină talie, dar în acelaşi timp să încerce să verticalizeze mult mai mult, pentru că erau spaţii libere pe care le-am găsit la analiza meciului cu Islanda şi după aceea schimbarea de direcţie este mult mai rapidă la Dragoş decât la Răzvan (n.r. - Marin).

Vreau să scot în evidenţă că jucătorii care au venit de pe bancă chiar au făcut diferenţa. Am discutat înainte de partidă, în foarte multe meciuri Islanda încearcă şi reuşeşte să-şi impună ritmul de joc, un ritm foarte intens şi le-am transmis că jucătorii de pe bancă trebuie să vină şi să aducă un plus.

Este important să vedem cum facem ca noi să adunăm cât mai multe puncte, pentru că altfel avem speranţe de la alte meciuri şi noi nu reuşim să câştigăm. Meciul cu Liechtenstein chiar dacă pare un meci foarte uşor, un meci facil, dar am auzit că au pierdut doar cu 2-0 contra Germaniei, sunt curios să văd partida. Sunt sigur că Germania a dominat la capitolul ocazii, posesie, dar aş vrea să văd şi sistemele de joc, dacă Liectenstein şi-a păstrat acelaşi sistem de joc, 5-3-2, pentru că din punctul meu de vedere partida cu Liechtenstein este poate cea mai importantă dintre aceste partide. Pentru că venim după un meci câştigat în Islanda, poate fi o doză prea mare de euforie şi să nu cădem într-o capcană în care să ne facem de râs contra Liechtensteinului.

Sper ca suporterii să fie alături de noi chiar dacă nu avem foarte multe victorii. Să sperăm că i-am putut face fericiţi pe fani cu această victorie din seara asta şi poate vin în număr mare la stadion. Nu am cuiva să-i dedic victoria, dacă ar fi în momentul de faţă ceea ce simt, o dedic băieţilor, pentru că au avut mare încredere în ei.

O să avem cinci ore şi jumătate de zbor, mâine nu o să avem niciun antrenament. Vor fi schimbări în primul 11 pentru că avem nevoie de forţe proaspete, de energie să stăm cât mai mult timp în jumătatea adversarului.

Nu, pentru că e o partidă cu o presiune mare şi trebuia să aştept şi celelalte rezultate (n.r. despre faptul că nu s-a bucurat la gol). Au mai fost meciuri în care m-am bucurat şi m-am bucurat cam devreme. Am încercat să-mi păstrez echilibrul şi mă gândeam că poate mă văd şi jucătorii şi să nu fiu prea euforic şi să le transmit şi lor o stare de relaxare", a declarat Rădoi, la ProTV.

Golurile au fost marcate de Man ('47) și Stanciu ('83).

Grupa J, rezultatele înregistrate joi:

Islanda vs România 0-2

Liechtenstein vs Germania 0-2

Macedonia de Nord vs Armenia 0-0.

Clasamentul Grupei J:

1. Armenia (6-2 golaveraj) 10 puncte

2. Germania (7-2) 9

3. Macedonia de Nord (9-4) 7

4. România (7-6) 6

5. Islanda (4-8) 3

6. Liechtenstein (1-12) 0.

La Cupa Mondială din 2022 se califică direct primul loc din grupă, iar locurile secunde urmează să dispute baraje.

Următoarele partide ale tricolorilor în această lună sunt:

5 septembrie, ora 21:45: România vs Liechtenstein (Arena Naţională, Bucureşti);

8 septembrie, ora 21:45: Macedonia de Nord vs România (Tose Proeski Arena, Skopje).