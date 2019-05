Modificari in clasamentul WTA. Pe ce loc a ajuns Simona Halep

WTA a dat publicitatii in aceasta dimineata noul clasament mondial. In urma rezultatelor de la turneul de la Roma s-au produs schimbari in Top 10. De aceste modificari a fost afectata si Simona Halep.

Karolina Pliskova a castigat duminica turneul de la Roma, competitie dotata cu premii de 3.4 milioane de euro, si in urma acestui succes jucatoarea ceha a urcat in ierarhia mondiala. E acum pe locul doi, reusind un salt de cinci pozitii. Astfel, a depasit-o pe Halep, romanca fiind acum pe trei. Pe prima pozitie se mentine Naomi Osaka.

Angelique Kerber a pierdut doua pozitii SI acum se afla pe cinci, Petra Kvitova a coborat un loc, iar Elina Svitolina a pierdut trei trepte in clasament. Altfel Sloane Stephens, Ashleigh Barty si Serena Williams au urcat cate o pozitie.

Top 10 WTA:

1. Naomi Osaka 6.486 puncte

2. Karolina Pliskova 5.685

3. Simona Halep 5.533

4. Kiki Bertens 5.405

5. Angelique Kerber 5.195

6. Petra Kvitova 5.055

7. Sloane Stephens 4.552

8. Ash Barty 4.430

9. Elina Svitolina 3.967

10. Serena Williams 3.521