Olimpicul transexual Caster Semenya susține: "Testiculele mele nu mă fac mai puțin femeie!" VIDEO

Intr-un interviu recent la BBC, alergătorul olimpic Caster Semenya a provocat reacții în lanț pe rețelele de socializare, deoarece a afirmat că testiculele sale nu îi neagă feminitatea.

Discutând despre biologia sa după ce s-a născut cu deficit de 5α-reductază 2, care afectează doar bărbații, dublul medaliat olimpic cu aur s-a apărat concurând în probele feminine, în ciuda faptului că are "testicule interne" care produc testosteron.

