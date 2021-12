Oracolul de la Bălcești - Dumitru Dragomir: "Dinamo se desființează sigur, sigur!"

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, supranumit de presa si "Oracolul de la Bălcești" (deoarece pe vremuri pronostica rezultate exacte ale meciurilor - altii spuneau ca le stia pt ca erau aranjate de mafia Ligii) a declarat că FC Dinamo se va desființa.

„Dinamo se va desființa sigur. Sigur! Deocamdată, se mai menține puțin în viață prin drepturile de televiziune, prin ce mai dă DDB, dar e în comă. Nu știu cât va dura coma, dar nu este în regulă", a declarat Dumitru Dragomir la GSP Live. Dragomir spune că jucătorii nu au dreptate când îl contestă pe antrenorul Mircea Rednic.

„Au adus niște jucători expirați, care nu aleargă, sunt și gălăgioși, și nemulțumiți de condiții. Am văzut că aruncă vina unul și altul pe Rednic. Păi, ce-i asta? Îi oprește Rednic să o bage în poartă? Nu, este lipsa de valoare. Cei bătrâni nu pot alerga, cei tineri n-au valoare. Ce nerv să aibă Rednic, fratele meu? Le pui pe tablă ce să facă și ei nu fac! Ce vină ai tu? Voi credeți că Mourinho nu are valoare? Și a pierdut acasă, 0-3! (n.r. - referire la AS Roma - Inter 0-3) Ce, bă, joacă Rednic, joacă Mureșan? Joacă ăștia pe care îi plătești!", a spus fostul președinte LPF.