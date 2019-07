Pe ce loc a ajuns Simona Halep in clasamentul WTA

Simona Halep se mentine pe locul 7, cu 4.063 de puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii astazi, in care lider este in continuare sportiva australiana Ashleigh Barty, cu 6.495 de puncte. A doua romanca din ierarhia WTA este Mihaela Buzarnescu, pe locul 53, cu 1.106 puncte, dupa o coborare de sase pozitii. Si Sorana Cirstea a coborat, un loc, si este pe 77, cu 769 de puncte.

Monica Niculescu a urcat doua locuri si ocupa pozitia 111, cu 556 de puncte. Pe 112 se afla Irina Begu, dupa o urcare de doua pozitii (554 de puncte). In top 200 mai sunt Ana Bogdan, in urcare doua pozitii, pana pe locul 132, cu 468 de puncte, Elena-Gabriela Ruse, in urcare de pe 177 pe 176, 332 de puncte si Irina Bara, in coborare de pe 179 pe 188, cu 314 de puncte.

La dublu, cel mai bine clasata romanca este Raluca Olaru, in urcare de pe locul 44 pe 39, cu 1.845 de puncte. Irina Begu a coborat noua pozitii si ocupa locul 41, cu 1.840 de de puncte. Monica Niculescu se mentine pe locul 46, cu 1.727 de puncte, Mihaela Buzarnescu a coborat de pe 48 pe 50, cu 1.602 puncte, Irina Bara a coborat doua locuri si este pe 81, cu 1,076 de puncte, iar Andreea Mitu a coborat de pe locul 84 pe 86, cu 984 de puncte.

Fara prea multe meciuri de dublu in acest an, Simona Halep, a urcat 126 de pozitii, pana pe locul 170, cu 426 de puncte, dupa ce ea si Raluca Olaru au jucat in semfinale la Eastbourne. La varful ierarhiei de simplu s-a produs o modificare, americanca Serena Williams revenind in Top 10, in locul Arinei Sabalenka, jucatoare ce a coborat pe locul 11.

Primele zece pozitii ale clasamentului WTA de simplu:

1. Ashleigh Barty (Australia) - 6.495 de puncte;

2. Naomi Osaka (Japonia) - 6.377;

3. Karolina Pliskova (Cehia) - 6.085;

4. Kiki Bertens (Olanda) - 5.430;

5. Angelique Kerber (Germania) - 4.805;

6. Petra Kvitova (Cehia) - 4.555;

7. Simona Halep (Romania) - 4.063;

8. Elina Svitolina (Ucraina) - 3.868;

9. Sloane Stephens (SUA) - 3.682;

10. Serena Williams (SUA) - 3.411.