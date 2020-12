Povestea durroasa a lui Sebastian Coltescu, arbitrul implicat in scandalul de rasism. A vrut sa se sinucida, si-a pierdut parintii si a divortat de doua ori

Sebastian Coltescu (43 de ani), cel care a provocat scandalul de rasism de la meciul PSG - Istanbul din Liga Campionilor, are o poveste de viata aparte, arbitrul fiind macinat de-a lungul timpului de numeroase probleme personale.

Inginer de meserie, Coltescu a debutat in Liga 1 in 2003, iar trei ani mai tarziu a devenit arbitru FIFA, avand astfel o cariera profesionala fulminanta. Primele dificultati majore pentru Coltescu au aparut in 2008, cand a avut o tentativa de sinucidere. Oprit de la delegari dupa un meci in care a gresit, Coltescu a fost filmat incercand sa se arunce de la fereastra apartamentului sau din Craiova, situat la etajul 3. "Lasati-ma, nu intrati!", ar fi strigat el atunci celor care au incercat sa-l ajute. Ulterior, fostul arbitru Ion Craciunescu a dezvaluit ca Sebastian Coltescu ar mai fi avut o asemenea tentativa de sinucidere, chiar inaintea meciului precizat mai sus, in urma careia a fost spitalizat.

Acestea nu sunt insa singurele probleme din viata privata a lui Sebastian Coltescu, arbitrul roman avand la activ si doua divorturi, unul in 2007 si altul recent, chiar in acest an, din aceasta a doua casnicie rezultand o fetita. De asemenea, Coltescu si-a pierdut in ultimii doi ani ambii parinti, rapusi de boli incurabile, mai intai mama, apoi tatal, ultimul decedand in august 2020.