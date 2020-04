Presa din Spania a făcut un anunț incredibil! Unul din granzii din La Liga vrea să-l cumpere pe Ianis Hagi cu 10 milioane de euro

Ianis Hagi ar putea ajunge la Real Madrid in aceasta vara. Publicatia spaniola Don Balon anunta ca atat presedintele echipei, Florentino Perez, cat si antrenorul madrilenilor, Zinedine Zidane, au ramas impresionati de evolutiile internationalului roman.

"Noua dorinta a lui Florentino Perez: fiul unui dintre cei mai buni jucatori din istorie. Cum transferurile pe bani multi sunt imposibile din cauza crizei economice cauzate de pandemia de coronavirus, Real Madrid ia in considerare mai multe optiuni pentru sezonul viitor", noteaza sursa citata. "Albii au pus ochii pe Ianis Hagi, dupa ce Zidane a aprobat mutarea. E detinut de Genk, insa e imprumutat in prezent la Rangers, care cu siguranta il va cumpara in vara", mai scrie publicatia in cauza.

Sursa citata merge chiar mai departe si preconizeaza pozitia pe care Ianis ar putea s-o aiba in echipa lui Zidane. "Evolueaza ca mijlocas ofensiv si ar putea juca in spatele lui Karim Benzema. E cu siguranta una dintre marile revelatii ale sezonului, iar evolutiile avute in Europa League au uimit", mai scrie Don Balon.

Conform ibericilor, Florentino Perez ar fi vorbit deja cu Ianis Hagi, caruia i-ar fi transmis ca e dispus sa plateasca 10 milioane de euro pentru a-l achizitiona. "Transferul e foarte aproape de a fi perfectat", conchide publicatia "specializata", insa, in stiri senzationale, rar confirmate. Ianis Hagi (21 de ani) evolueaza la Glasgow Rangers sub forma de imprumut de la Genk.

Gruparea scotiana are o clauza in contract prin care il poate transfera pe mijlocasul roman la sfarsitul acestui sezon in schimbul a 5 milioane de euro. Presa din Marea Britanie a scris recent ca Rangers ar putea sa-l cumpere pe Ianis cu intentia de a-l vinde apoi pentru o suma mai mare.