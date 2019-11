Presa din Suedia, despre victoria cu Romania din preliminariile pentru EURO 2020: Ironii la adresa tricolorilor

Principalele comentarii aparute in presa din Suedia dupa ce nordicii au invins Romania si echipa noastra a ratat calificarea directa la EURO 2020. Iata ce a scris presa din Suedia:

Fotbollskanalen: Suedia s-a calificat la EURO 2020 dupa o evolutie impresionanta! Dumnezeule, a fost diferenta de clase intre cele doua echipe! A fost un meci crucial in fata a 50 de mii de suporteri fanatici! Putea fi o drama pe teren, dar a devenit un spectacol suedez cu fotbal ofensiv! Romania a fost o echipa foarte palida!

Expressen: Am fost superiori in fata unei echipe a Romaniei care nu a avut niciun raspuns! Nu a existat niciun antidot impotriva echipei Suediei! Ne asteptam la o furtuna din partea Romaniei, dar n-am vazut nici macar cateva picaturi!

Afton Bladet: De la las la erou! Marcus Berg a fost omul care a deschis calea echipei nationale spre calificare, dupa ce in preliminarii a avut evolutii modeste! Am venit la Bucuresti si am luat ce e al nostru! Am avut o prima repriza magnifica si am omorat meciul inca din primele 45 de minute!

Svenska Daglabet: Am facut o prima repriza fantastica la Bucuresti, care ne-a asigurat biletele pentru turneul final de anul urmator!

Echipa nationala a Romaniei a ratat lamentabil calificarea directa la EURO 2020, dupa ce a fost invinsa de Suedia pe National Arena, scor 2-0.

In urma acestui rezultat, Romania e in mare pericol sa rateze complet prezenta la EURO 2020, competitie ce va fi organizata si de tara noastra.

Dupa incheierea preliminariilor, tricolorii vor evolua in barajul pentru EURO 2020 ce va avea loc in luna martie, unde vom intalni Scotia sau Islanda in semifinale.

Pana la baraj, Romania va disputa ultimul meci din grupa cu Spania, luni de la ora 21:45, in deplasare la Madrid.