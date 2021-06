Primul mesaj al Serenei Williams după ce a părăsit Wimbledon-ul în lacrimi

​Evenimentul săptămânii din tenisul mondial este, fără îndoială, abandonul surprinzător al Serenei Williams de la Wimbledon. Pe iarba unde spera să o egaleze pe legendara Margaret Court (24 de Grand Slam-uri), sportiva din SUA a suferit o accidentare și a părăsit Centralul londonez plângând.

Aflată printre favoritele turneului de la All England Club, Serena Williams a rezistat doar câteva minute pe iarba londoneză. Americanca a fost nevoită să abandoneze în primul tur, după ce a jucat doar șase game-uri cu Aliaksandra Sasnovich. În momentul în care conducea cu 3-1 în primul set, Serena Williams a alunecat și, chiar dacă nu a căzut pe teren, a cerut un timeout medical după ce și-a pierdut serviciul. La scorul de 3-3 (după 33 de minute de joc), Williams și-a pierdut din nou echilibrul pe linia de fund și a căzut. După ce s-a ridicat cu dificultate, americanca s-a îndreptat șchiopătând spre fileu, și-a anunțat retragerea și, cu lacrimi în ochi, și-a luat la revedere de la fani.

"Am avut inima frântă când am fost nevoită să abandonez astăzi (n.r. marţi, 28 iunie) după accidentarea mea la gamba dreaptă. Dragostea şi recunoştinţa mea se adresează fanilor şi echipei, cei care fac ca prezenţa pe terenul central să fie specială. Să simt căldura şi sprijinul extraordinar din partea publicului astăzi, când am intrat şi am ieşit de pe teren, m-a impresionat foarte mult" - Serena Williams, pe Instagram. În vârstă de 39 de ani, Serena Williams are nu mai puțin de 7 titluri la Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016). În total, sportiva din SUA se poate mândri cu 23 de titluri de Grand Slam.

Clasamentul titlurilor de Grand Slam:

1. Margaret Court 24

2. Serena Williams 23

3. Steffi Graf 22

4. Helen Willis 19.

Ce a făcut Serena Williams în istoria participărilor la Wimbledon

2020 - nu a avut loc Wimbledonul

2019 - finalistă

2018 - finalistă

2017 - nu a participat

2016 - campioană

2015 - campioană

2014 - turul trei

2013 - turul patru

2012 - campioană

2011 - turul patru

2010 - campioană

2009 - campioană

2008 - finalistă

2007 - sferturi

2006 - nu a participat

2005 - turul trei

2004 - finalistă

2003 - campioană

2002 - campioană

2001 - sferturi

2000 - semifinale

1999 - nu a participat

1998 - turul trei.

Turneul de la Wimbledon, singurul de Grand Slam anulat în 2020 din cauza pandemiei de coronavirus, se va derula anul acesta în perioada sa tradiţională (28 iunie - 11 iulie). Deţinătorul titlului la masculin este sârbul Novak Djokovic, în timp ce Simona Halep este deţinătoarea trofeului la feminin.