Reacția lui Ilie Năstase, după dezvăluirea Simonei Halep legată de FR Tenis

Primul număr 1 din istoria tenisului masculin a opinat că Simona a avut mare noroc datorită familiei, care i-a asigurat partea financiară atunci când sportiva nu câștiga bani din tenis.

"Este în trecut și aşa rămâne (n.r. conflictul dintre Halep şi FRT). Așa a fost! Dacă nu erau părinții ei mai înstăriți, nu ajungea unde a ajuns. Nu este doar cazul ei. Toți am pățit același lucru, nu doar ea. Nu am avut șansa să ne naștem într-o țară bogată... Bine, ţara este bogată, dar au sărăcit-o alții. Nu s-a investit în sport și dacă nu se investește în sport, o să investim de zece ori mai mult în sistemul sanitar", a spus Ilie Năstase.

Simona Halep a și explicat de ce abia acum a decis să facă publice aceste neplăceri. "Au fost momente foarte grele, pe care eu le-am ţinut oarecum în mine, dar a venit momentul să le şi spun. Pentru că acum zâmbesc, nu mă mai afectează. De la federaţie nu am luat niciun ban că am jucat în Fed Cup, educaţia mea şi spiritul meu de sportiv a fost ca eu să joc pentru România fără nimic. Şi am jucat din tot sufletul de fiecare dată. Am jucat şi cu glezna ruptă şi cu spatele blocat", a mai spus Halep.