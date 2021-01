Reghe a bătut palma cu Universitatea Craiova pentru un salariu uriaș

Laurențiu Reghecampf ar fi ajuns la un acord pentru a deveni noul antrenor principal al Universității Craiova. Tehnicianul va sosi mâine în țară și va avea un salariu lunar de 14.000 de euro.

Ajunsă la şase meciuri consecutive fără victorie, în care a înregistrat cinci remize și un egal, gruparea din Bănie schimbă antrenorul. Locul lui Corneliu Papură va fi luat începând de vineri de Laurențiu Reghecampf, liber de contract. Reghe a acceptat o clauza prin care poate fi dat afara de Rotaru fara compensatii in cazul in care echipa nu are rezultate. Laurențiu Reghecampf (45 de ani) le-a mai pregătit în cariera sa pe Gloria Bistrița, Snagov, Concordia Chiajna, FCSB, Al-Hilal, Litex Lovech, Al Wahda si Al-Wasl. În 2011, Reghecampf a stat pe banca Universității Craiova, deținută la acel moment de Adrian Mititelu.