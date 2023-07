Rezultat istoric pentru Romania la Campionatul European al Universitatilor de la Zagreb

In aceasta saptamana, Zagreb a fost gazda Campionatului European al Universitatilor. La judo, Romania a reusit sa castige medalia de bronz in proba pe echipe mixt, dupa ce a dispus de reprezentanta Frantei, scor 4-2.

Importanta competitie universitara desfasurata in Croatia, la Zagreb a alinat cei mai buni judoka din toate centrele universitare din Europa. La proba individuala s-au obtinut o medalie de argint prin judoka Miler Georgiana +78 kg (Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau) si doua de bronz prin Severin Olga -70 kg (Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau) si Radvanszki Szilard -81 kg (Universitatea Lugian Blaga din Sibiu).

In intrecerea pe echipe mixt, Romania a fost reprezntata de Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau, in componenta aceesteia aflandu-se judoka de la toate universitatile participante din tara noastra, majoritatea sportivilor fiind componenti ai loturilor nationale sau ale marilor centre de judo. Desi in primul meci, echipa noastra a pierdut in fata Bosniei cu scorul de 4-2, dupa o mobilizare exemplara, acestia castiga in fata Universitatii Germane de Sport din Cologne si a Universitatii din Viena. In finala mica, pentru medalia de bronz, tara noastra se impune intr-o maniera categorica, scor 4-2 in fata francezilor de la Universitatea Orleans, consemnand astfel un rezultat istoric pentru Romania in intrecerile universitare.