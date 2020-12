Romania prinde dramatic urna a doua valorica pentru tragerea la sorti, dupa un gol marcat in finalul meciului din Irlanda de Nord

Romania a facut egal in Irlanda de Nord, 1-1, si este in urna a doua valorica pentru tragerea la sorti a Campionatului Mondial din Qatar. Serbia ne-a fost de mare ajutor, a invins-o pe Rusia cu 5-0.

Nationala lui Radoi nu a insemnat nimic in prima repriza, nord - irlandezii au dat primii gol, in repriza a doua. Bicfalvi a egalat pentru Romania in minutul 81 si terminam grupa de Nations League pe locul 3. Cu o echipa decimata, Norvegia a facut egal in Austria, 1-1.

IRLANDA DE NORD: McGovern - McLaughlin, Cathcart, Evans, Lewis - Dallas, McNair, Smith, McCann - Magennis, Washington; Antrenor: Ian Baraclough

ROMANIA: Tatarusanu - Nedelceau, Iulian Cristea, Tosca - Cretu, Nistor, Razvan Marin, Camora - Denis Man, Alibec, Florin Tanase; Antrenor: Mirel Radoi.