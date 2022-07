Trofeul cucerit de Elena Rybakina la Wimbledon a fost salutat ca o „victorie uimitoare pentru tenisul rusesc" de către membrii Federației de Tenis a Rusiei, chiar dacă sportiva în vârstă de 23 de ani a reprezentat Kazahstanul în ultimii ani.

Născută la Moscova, Rybakina a reprezentat Rusia până la 18 ani, dar a ales să joace pentru Kazahstan pentru că nu era susținută din punct de vedere financiar. Organizatorii de la Wimbledon au interzis participarea jucătorilor din Rusia și Belarus după invazia din Ucraina, în parte pentru a evita oportunitățile de propagandă în cazul în care familia regală britanică ar ajunge să ofere trofeul unui jucător din una dintre aceste două țări.

Dar aceste temeri s-au adeverit după ce Rybakina a învins-o pe Ons Jabeur, scor 3-6 6-2 6-2, și a primit trofeul Venus Rosewater din partea ducesei de Cambridge. Shamil Tarpischev, președintele Federației de Tenis din Rusia, a declarat pentru agenția de știri rusă TASS: „Școala noastră a câștigat Wimbledon - este un lucru frumos, Rybakina este din Moscova. S-a dovedit că din nou țara noastră este favorită la Londra, mâine o voi felicita".

Rybakina a fost întrebată frecvent despre rădăcinile sale rusești în ultimele două săptămâni și a insistat în repetate rânduri că este fericită să reprezinte Kazahstanul. „O victorie uimitoare pentru tenisul rusesc la Wimbledon, contrar a tot ceea ce a fost organizat împotriva rușilor. Rybakina este o fată unică, fantastică, rusoaică pură, educația unei școli rusești. Aceasta este o realizare în primul rând a Rusiei", a spus și Vladimir Kamelzon, antrenor și membru al Federației Ruse de Tenis.

Întrebată dacă este îngrijorată că Rusia va politiza victoria ei, Elena Rybakina a răspuns: „Nu știu. Așa cum am spus la interviurile anterioare, joc pentru Kazahstan de o perioadă foarte, foarte lungă de timp. Am reprezentat țara la cele mai mari turnee, Jocurile Olimpice, ceea ce a fost un vis devenit realitate. Nu știu ce se va întâmpla. Vreau să spun că întotdeauna apar știri, dar nu pot face nimic în această privință".

Elena Rybakina, drumul până la titlul de la Wimbledon 2022:

Turul I: 7-6(2), 7-5 vs Coco Vandeweghe (157 WTA) / 1h 40m

Turul II: 6-4, 7-6(5) vs Bianca Andreescu (56 WTA) / 1h 38m

Turul III: 7-6(4), 7-5 vs Qinwen Zheng (52 WTA) / 1h 51m

Optimi: 7-5, 7-3 vs Petra Martic (80 WTA) / 1h 19m

Sferturi:4-6, 6-2, 6-3 vs Ajla Tomljanovic (44 WTA) / 1h 52m

Semifinale: 6-3, 6-3 vs Simona Halep (18 WTA) / 1h 16m.

Finala: 3-6, 6-2, 6-2 vs Ons Jabeur (3 WTA) / 1h 47 m.