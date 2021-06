Selecționerul Angliei explică cum a eliminat-o pe Germania de la Euro 2020

Gareth Southgate este omul momentului în Regat, selecționerul Angliei reușind să o trimită acasă pe Germania de la Euro 2020, una dintre marile rivale fotbalistice (2-0, optimi, meci jucat pe Wembley).

"Jucătorii au fost uriaşi. Dar şi suporterii de pe stadion au fost incredibili (n.r. 40 de mii). Am mai fost aici la meciuri sold-out şi nu a fost nici jumătate din zgomotul care a fost astăzi (n.r. marţi). Erau în spatele fiecărui atac, la fiecare presing, la fiecare cursă, energia era incredibilă pe stadion. Nici măcar nu trebuia să le spun jucătorilor, dar când ne-am întors în vestiar vorbeam deja despre ziua de sâmbătă (n.r. data sferturilor de finală, meci împotriva Ucrainei), pentru că am avut o prestaţie imensă, dar cu un cost fizic şi emoţional ridicat.

Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că ne recuperăm bine şi că, din punct de vedere psihologic, revenim la locul nostru. Este un moment periculos pentru noi, pentru că există căldura victoriei şi senzaţia în ţară că trebuie doar să ne prezentăm pe teren pentru a câştiga, dar ştim că va fi o provocare imensă de acum înainte. Jucătorii ştiu însă că au mai ajuns în ultimele etape ale unei competiţii (n.r. semifinale la Cupa Mondială din 2018) şi au văzut cât de dificil este. Ei sunt cu picioarele pe pământ, am venit aici cu un obiectiv care nu a fost încă atins.

Am jucat cu o echipă cu patru campioni mondiali, cu un antrenor care are o carieră incredibilă. Am mult respect pentru ceea ce a făcut el. Întotdeauna au existat îndoieli cu privire la şansele noastre împotriva echipelor mari după Cupa Mondială. Şi, cu experienţa sa, ştiam că Germania urma să dicteze ritmul anumitor faze ale meciului, că (n.r. Toni) Kroos urma să organizeze jocul cu (n.r. Mats) Hummels şi că ar trebui să avem răbdare.

Ceea ce m-a mulţumit cel mai mult este că vom avea mereu pasiunea şi inima, dar azi am jucat şi cu capul. Am presat la momentul potrivit, am vrut să fim agresivi în dueluri şi <lateralii> au făcut-o foarte bine. Au dat tonul. Atacanţii au ales bine când să se lanseze şi când să nu o facă. Am găsit echilibrul potrivit între a fi curajoşi cu mingea şi a păstra posesia în jumătatea noastră de teren. Fundaşii noştri sunt excepţionali în acest domeniu. Dar, de asemenea, am ales bine când să avansăm rapid şi acesta este un adevărat pas înainte pentru noi" - Gareth Southgate.

Sferturi:

2 iulie

19:00, Sankt Petersburg: Elveția vs Spania

22:00, Munchen: Belgia vs Italia

3 iulie

19:00, Baku: Cehia vs Danemarca

22:00, Roma: Ucraina vs Anglia.



Semifinale:

6 iulie, 22:00, Londra: Belgia / Italia vs Elveția / Spania

7 iulie, 22:00, Londra: Ucraina / Anglia vs Cehia / Danemarca.

Finala:

11 iulie, ora 22:00, Londra: Belgia/Italia/Elveția/Spania vs Ucraina/Anglia/Cehia/Danemarca.