Sepp Blatter susține că UEFA a trucat trageri la sorți de-a lungul timpului: "Am asistat la metoda bilelor calde și reci!"

O "eroare tehnică" a făcut ca tragerea la sorți a optimilor de finală din Champions League să se repete, iar majoritatea echipelor implicate s-au declarat nemulțumite de incidentul UEFA. La o săptămână distanță de la eveniment, Sepp Blatter pune paie pe foc.

În cadrul unui interviu mai amplu, a fost atins și subiectul tragerilor la sorți. Fostul președinte FIFA în perioada 1998-2015, la rândul său o persoană extrem de controversată cât timp a fost în funcție, a recunoscut că a asistat la trageri la sorți "aranjate", cu bile calde și reci. Blatter susține că acest lucru s-a întâmplat între 1973 și 1983, când Artemio Franchi era diriguitorul UEFA, dar nu și în mandatul său în fruntea forului mondial.

"A fost o singură persoană care a avut această putere în Europa. Artemio Franchi a făcut-o pentru tragerea la sorti în cupele europene. Eu nu am făcut niciodată aşa ceva. Bineînţeles că pot fi semnalizate bilele, poţi să le încălzeşti sau să le răceşti. Tehnic este posibil. Nu a existat această metodologie în cadrul FIFA, dar am asistat la extrageri, la competiţii sub altă egidă, în care s-a întâmplat asta", a spus Sepp Blatter pentru Marca.

O bilă cu Manchester United a fost pusă în bolul greșit înainte să se tragă la sorți adversara lui Atletico Madrid, astfel că echipele au făcut contestație după încheierea tragerii inițiale. Pentru prima dată în istorie, UEFA a decis să reia evenimentul de la zero, iar asta a cauzat nenumărate controverse, Real Madrid fiind cel mai vocal protestatar.

"Ceva a fost greșit cu software-ul. UEFA a contactat firma care l-a produs și s-a decis că trebuie să repetăm tragerea la sorți de la zero, pentru că la acel moment nu știam exact când s-a produs eroarea. Decizia noastră a fost transparentă", a explicat Aleksandr Ceferin, președintele UEFA.

Rezultatele primei trageri la sorți, anulată de UEFA:

Benfica - Real Madrid

Villarreal - Manchester City

Atletico Madrid - Bayern

Salzburg - Liverpool

Inter - Ajax

Sporting - Juventus

Chelsea - Lille

PSG - Manchester United

Rezultatele tragerii la sorți finale

Cele 8 meciuri din optimile UCL:

Salzburg - Bayern

Sporting - Manchester City

Benfica - Ajax

Chelsea - Lille

Atletico Madrid - Manchester United

Villarreal - Juventus

Inter - Liverpool

PSG - Real Madrid