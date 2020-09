Simona Halep este in finala de la Roma, turneu pe care nu l-a castigat niciodata

Simona Halep este pentru a treia oara in semifinalele turneului WTA de la Roma, dupa ce a invins-o pe Garbine Muguruza in trei seturi, 6 - 3, 4 - 6, 6 - 4. Romanca nu a reusit pana acum sa castige turneul italian.

Meciul cu Muguruza a fost unul de lupta, in care Simona Halep a dovedit stapanire de sine si concentrare maxima. Este a treia partida pe care romanca a castigat-o pe zgura, in fata Garbinei Muguruza. Simona Halep a castigat 150.000 de euro pentru calificarea in finala. In cazul in care va castiga turneul de la Roma, romanca va primi in jur de 200.000 de euro. Finala de la Roma este a treia consecutiva pentru Halep, dupa Dubai si Praga.