Simona Halep s-a retras din turneul de la Stuttgart

Simona Halep a anumţat că s-a retras din turneul de la Stuttgart, care se dispută în această săptrămână. Sportiva din Constanţa (locul 2 WTA) se confruntă cu unele probleme medicale şi cu o stare de oboseală după cele trei partide susţinute în semifinala de Fed Cup cu Franţa, astfel că a preferat să nu rişte, renunţând la competiţia din Germania.

Sunt obosită fizic, dar şi mental, după partidele din Fed Cup. Am fost foarte supărată că am ratat finala. Voi avea o pauză de două săptămâni. Trebuie să mă recuperez foarte bine pentru sezonul pe zgură, unde meciurile reclamă un mare consum fizic. În meciul contra Carolinei Garcia, atunci când am alunecat, am simţit ceva la şold. Dar sunt sigură că mă voi recupera foarte bine. Zgura e suprafaţa mea preferată. Abia aştept să joc din nou la Roland Garros. Sunt campioana en-titre şi sunt mai încrezătoare decât anul trecut, a spus Simona Halep.