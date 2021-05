Studiu: CSU Craiova e echipa care faulteaza cel mai putin in Liga 1. Cine sunt "cotonogarii" campionatului

Universitatea Craiova este echipa care faulteaza cel mai rar in Liga 1, campionat in care la polul opus este FC Hermannstadt, arata un studiu realizat de Observatorul pentru fotbal (CIES).

Utilizand datele InStat, studiul prezinta frecventa cu care echipele din 31 de campionate din Europa comit faulturi. Sunt luate in calcul meciurile de campionat din sezonul 2020/21, disputate pana pe 12 mai. In Liga I, echipele care comit cel mai rar faulturi sunt Universitatea Craiova, FC Botosani si CFR Cluj. Iata cum se prezinta situatia pentru Liga I la acest capitol:

1. Universitatea Craiova 07 min 39 sec

2. FC Botosani 07:38

3. CFR Cluj 07:31

4. FC Arges 07:29

5. Astra Giurgiu 07:07

6. Politehnica Iasi 06:53

7. FC Viitorul Constanta 06:52

8. FC Voluntari 06:42

9. FCSB 06:39

10. Academica Clinceni 06:39

11. Dinamo Bucuresti 06:30

12. Gaz Metan Medias 06:29

13. Chindia Targoviste 06:23

14. UTA Arad 06:04

15. Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 05:55

16. FC Hermannstadt 05:50

Valorile extreme au fost masurate in cazul campioanei Rusiei, Zenit Sankt Petersburg (un fault la 12 minute 34 de secunde), si a doua echipe din Grecia, PAS Giannina si Volos NFC (ambele cu un fault la 4'51'). La nivelul celor cinci campionate mari, Big 5, cea mai scazuta frecventa a faulturilor a fost masurata in cazul lui Arsenal Londra (un fault la 10'44'), iar cea mai ridicata, in cazul formatiei spaniole Getafe (un fault la 5'44').

In Italia, cel mai des faulteaza Hellas Verona (5'54'), in Germania, FSV Mainz (6'30'), in Franta, Saint-Etienne (7'10'), iar in Anglia, Fulham (7'48'). La polul opus in Big 5, exceptand-o pe Arsenal in Premier League, se afla FC Barcelona (10'29'), Bayern Munchen (10'19'), Napoli (9'37') si Nimes Olympique (9'13'). Unsprezece echipe din Grecia se numara intre primele 20 care faulteaza cel mai des, iar in top 20 al echipelor care faulteaza cel mai rar se afla opt echipe din Rusia.