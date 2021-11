Un baschetbalist american din România și-a reziliat contractul deoarece refuză să se vaccineze împotriva Covid!

CSM Ploiești a anunțat despărțirea de Kwame Donte Vaughn, după ce baschetbalistul american a refuzat să se vaccineze anti Covid-19. "Echipa de baschet seniori a CSM Ploieşti nu mai contează, începând de astăzi, pe serviciile lui Kwame Donte Vaughn, sportiv cu care s-a ajuns la o înţelegere privind rezilierea de comun acord a contractului.

„Din păcate, am fost puşi în situaţia de a ajunge la această soluţie din cauza noilor reguli impuse la nivel naţional săptămâna trecută. Vaughn nu este vaccinat şi nu doreşte să facă acest pas, situaţie în care participarea lui la mai multe activităţi ale echipei a devenit dificil de realizat sau chiar imposibilă în unele cazuri. De exemplu, pentru a fi prezent la antrenamente, avea nevoie de testări frecvente, iar la meciurile din deplasare nu putea intra în hoteluri sau în restaurante, caz în care era imposibil să fie prezent alături de noi. În acest context, am convenit că nu putem continua colaborarea şi am ajuns la un acord privind rezilierea contractului cu acordul ambelor părţi", a explicat situaţia managerul secţiei de baschet, Ionuţ Ivan.

Kwame Donte Vaughn a evoluat în acest sezon în 4 meciuri de campionat, având medii de 15.3 puncte, 4 recuperări şi 3.3 pase decisive, şi în cele două partide din Cupa României cu BC CSU Sibiu, în care a avut medii de 13.5 puncte, 3 recuperări şi 3 pase decisive. Thank you, „K", for this experience and good luck in your career", se arată într-un comunicat al echipei.