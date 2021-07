Un fotbalist a dezvăluit unde va juca Ronaldo în sezonul viitor. Telenovela s-a încheiat: "Va fi cu noi!"

Danilo, unul dintre colegii lui CR7 de la Juventus, a dat asigurări că super vedeta lusitană va continua la Torino și în sezonul viitor, deși PSG și Manchester United sunt pe urmele sale.

"Să-l avem pe Ronaldo în echipă este important, pentru că marchează o avalanșă de goluri. E un prieten drag, ne cunoaștem de când jucam la Real Madrid. Va fi cu noi la Juventus și în sezonul viitor.", a spus Danilo, pentru Gazzetta dello Sport. Ronaldo și Danilo au fost colegi la Real Madrid între 2015 și 2017, înainte de a se reîntâlni la Torino.

CR7 câștigă 30 de milioane de euro pe an la Juventus și, la 36 de ani, are în continuare aceleași pretenții financiare. Clubul și agentul Jorge Mendes discută deja despre opțiunile pe care le are fotbalistul care evoluează pentru bianconeri din 2018. Ronaldo are 101 goluri în cele 133 de meciuri în care a jucat pentru Juventus și, în ciuda vârstei, dă în continuare un randament extraordinar. Starul portughez a egalat în această vară recordul de 109 goluri internaționale, deținut de iranianul Ali Daei (109 reușite).