Un jucător de tenis regretă că s-a vaccinat cu Pfizer: 'Am o problemă, îmi este greu. Brusc, nu am mai putut să mă antrenez, nu pot să joc'

Francezul Jeremy Chardy, locul 73 ATP, şi-a întrerupt sezonul, organismul său având o reacţie negativă după ce s-a vaccinat împotriva coronavirusului, informează AFP.

Chardy s-a vaccinat cu ser Pfizer în perioada dintre Jocurile Olimpice şi US Open, scrie news.ro.

"De când m-am vaccinat, am o problemă, îmi este greu. Brusc, nu am mai putut să mă antrenez, nu pot să joc", a spus tenismenul, precizând că are dureri puternice în tot corpul atunci când depune eforturi.

"Am fost la doi doctori, am făcut teste, astfel că ştiu ce am şi cel mai important este să am grijă de mine. Prefer să îmi acord mai mult timp pentru a mă îngriji şi a fi sigur că în viitor nu voi mai avea această problemă. Este dificil psihic, pentru nă nu ştiu cât va dura. Deocamdată, sezonul meu este întrerupt şi nu ştiu când îl voi relua", a adăugat el.

Jeremy Chardy a menţionat că regretă că s-a vaccinat. "Este frustrant, am început anul foarte bine, jucam foarte bine. Apoi am mers la JO, unde de asemenea m-am simţit bine. Iar acum sezonul meu este întrerupt şi nu ştiu când îl voi relua. Este frustrant, mai ales pentru că nu mai am zece ani de jucat. Acum regret că am făcut vaccinul, dar nu puteam şti", a afirmat sportivul.

Chardy, în vârstă de 34 de ani, are în palmares un trofeu ATP la simplu şi şapte la dublu.