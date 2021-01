Un sportiv de 115 kilograme face senzatie la Mondialul de handbal masculin. E poreclit "Uriasul din Congo"

"Uriasul din Congo", un handbalist, a devenit cunoscut in toata lumea dupa meciul Argentina - Congo de la Campionatul Mondial de handbal masculin.

Gauthier Mvumbi Thierry are 26 de ani si joaca pivot in nationala africana. Sportivul din Congo are 1,92 metri si 115 kilograme. El a impresionat lumea handbalului masculin in cele 11 minute in care a jucat impotriva sud americanilor la Mondial. Thierry a inscris de patru ori in meciul cu Argentina, pierduta de africani, 22-29. Nascut in Franta, congolezul joaca pentru o echipa din liga a patra tot din Hexagon.