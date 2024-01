Un transsexual a câștigat un turneu feminin de golf. Susține că nu mai are putere bărbătească dar se află la 150 de puncte în fața femeii de pe locul 2

Un jucător de golf transsexual născut de sex masculin este încă un pas mai aproape de a câștiga calitatea de membru al Asociației Profesioniste de Golf (LPGA). El tocmai a câștigat un turneu pentru femei din Florida, conform Breitbart.

Hailey Davidson are 30 de ani și a câștigat NXXT Women's Classic pe 17 ianuarie la Mission Inn Resort and Club. Scorul lui a fost peste 73 și a terminat evenimentul în 3 runde, conform NYPost. Davidson s-a născut în Scoția și numele său real este James Scott Davidson. Se presupune că a început tratamentele hormonale în septembrie 2015, ultimul an în care a concurat ca bărbat. Apoi, el a început tranziția pentru a deveni transgender, a raportat Golf Week.

El a fost supus unei intervenții chirurgicale de schimbare completă a sexului. Ulterior, Davidson a ținut cu orice preț să devină un jucător de golf profesionist. El a câștigat primul său turneu feminin în mai 2021, la cinci ani de la începutul tranziției. Până în iunie 2021, Davidson primsie confirmarea de la LPGA că e eligibil să se alăture școlii de calificare a ligii și să lucreze pentru a câștiga cardul de membru de golf pentru femei.

El susține că, după tranziție, nu mai are deloc putere bărbătească. Aceasta ar fi dispărut de când a devenit femeie. Prin urmare, el susține acum că nu beneficiază de vreun avantaj ca urmare a forței. „Am muncit în ultimii cinci ani pentru a scăpa de fiecare centimetru de mușchi de pe mine", a spus Davidson.

Cu toate acestea, afirmația sa ridică mari îndoieli. Davidson se află la un scor total de 1320 în clasamentul turneului NXXT. El este, practic, cu 150 de puncte în fața femeii de pe locul doi. Controversatul jucător de golf a câștigat, de asemenea, peste 10.000 de dolari în premii în bani în ultimul sezon.

Davidson se laudă, de asemenea, că este prima femeie transgender care a câștigat vreodată un turneu profesionist de golf. Legenda tenisului Martina Navratilova l-a criticat pe Davidson pentru campania de obținere a unui card de membru profesionist de golf pentru femei. „Acest lucru chiar trebuie să se termine mai devreme decât mai târziu. Corpurile bărbaților, oricât s-ar putea identifica, nu aparțin sporturilor feminine!", a scris ea pe X.