12 th European Teaching Course on Neurorehabilitation va fi dedicat anul acesta și memoriei Prof.Dr.Ovidiu Băjenaru

COMUNICAT DE PRESĂ. Peste 800 de neurologi, de pe patru continente, într-un nou periplu al neuroreabilitării

În perioada 2-3 septembrie, 2022, peste 800 de medici neurologi , de pe patru continente, se vor reuni într-un nou periplu științific medical de top ce se va configura în cea de a 12 a ediție a Cursului European de Neuroreabilitare. Evenimentul se va derula în format hibrid și va fi susținut de către unii dintre cei mai reputați specialiști internaționali în domeniu precum Prof. Dr.Volker Homberg-Președinte ales al Federației Mondiale pentru Neuroreabilitare (WFNR), Prof.Dr. Natan Bornstein , membru al boardului Organizației Mondiale a Accidentului Vascular Cerebral (WSO), Prof. dr. Heinrich Binder, fost preşedinte al Federaţiei Europene pentru Neuroreabilitare, Johannes C. Vester, expert consultant în biometrie şi cercetare clinică și Prof.Dr. Dafin Mureșanu , Președinte al Federației Europene a Societăților de Neuro-Reabilitare (EFNR).

Astfel, Cursul European de Neuroreabilitare va da continuitate programelor științifice medicale, al căror concept și dezvoltare se derulează sub egida Fundației Societăţii pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN) în parteneriat cu Societatea de Neurologie din România (SNR) , Institutul de Cercetare RoNeuro din Cluj-Napoca și Academia de Ştiinţe Medicale din România, precum şi un consorţiu internaţional de universităţi, sub egida Federaţiei Europene a Societăţilor de Neuroreabilitare (EFNR) şi a Federaţiei Mondiale de Neuroreabilitare (WFNR).

"După o lungă perioadă de așteptare , generată de pandemia COVID-19, interacțiunea umană începe să prindă contur și în sfera acțiunilor noastre științifico-medicale din domeniul neurologiei reușind , prin această a dousprezecea ediție a cursului european de neuroreabilitare, să reunim peste 100 de medici neurologi români și străini, alți 700 de medici rezidenți și specialiști urmând să se interconecteze la acest eveniment științific prin platforma online a European Teaching Course on Neurorehabilitation și pot spune că , prin numărul mare al participanților care sunt atrași cu siguranță de valoarea lucrărilor ce vor fi prezentate de către unii dintre cei mai renumiți profesori neurologi ai lumii, acest eveniment va aduce un plus considerabil neurologiei globale în general, și neuroreabilitării în special" a declarat prof.dr. Dafin Mureșanu președintele Societăţii pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN) şi al Federaţiei Europene a Societăţilor de Neuroreabilitare (EFNRS).

Totodată, profesorul Mureșanu a ținut să sublinieze că "în contextul în care , în ultima zi a acestui eveniment științific, în data de 3 septembrie se împlinesc doi ani de la dispariția prietenului, medicului și profesorului dedicat neurologiei și cercetării științifice medicale, Ovidiu Băjenaru, consider că este profund moral și de datoria noastră a tuturor acelora care se străduiesc să ducă cât mai departe proiectele sale și opera sa științifică, să dedicăm și acest curs internațional memoriei unuia dintre cei mai valoroși neurologi români".



La evenimentul științific dedicat neuroreabilitării , eveniment ce va fi organizat în format hibrid , online și fizic la Eforie Nord, în perioada 2-3 septembrie, vor fi prezenți medici rezidenți și specialiști, precum și reputați profesori și cercetători științifici neurologi din țări precum : USA, India, Brazilia, Nigeria, Coreea de Sud, UK, Germania, Austria , Israel, Italia, Elveția, Olanda, Rusia, Ucraina, Belarus, Uzbekistan, Kazahstan și România. Printre temele lucrărilor științifice ce vor fi prezentate în cadrul evenimentului se numără: „Recuperarea proporțională post Accident Vascular Cerebral sau COVID lung", „Conceptul de rezervă neurobiologică și impactul acesteia în procesul de recuperare după AVC", „Instrumente de reabilitare într-o lume digitală și metavers" sau „Esența neuroreabilitării într-o interpretare filozofică". De asemenea, din paleta extinsă a acestei manifestări științifice , dedicată neuroreabiltării , nu vor lipsi nici prezentările unor cazuri clinice extrem de complexe.

Pacienții cu AVC, afectați de lipsa centrelor de neurorecuperare

Accidentul Vascular Cerebral este în mod fundamental o afecțiune cronică și implică o monitorizare riguroasă după evenimentul acut, impunându-se totodată un amplu program de reabilitare neurologică. În mod ideal, serviciile de reabilitare sunt furnizate de o echipă multidisciplinară de asistență medicală cu pregătire în neurologie, aistență medicală de reabilitare, terapie ocupațională și terapie de limbaj. Aceste echipe sunt coordonate , în baza unor competențe aprobate și a unor protocoale medicale riguroase de către medici neurologi specializați în reabilitare. Acestora li se adaugă lucrătorii sociali, psihologi, psihiatrii, consilieri, fizioterapeuți și asistenți medicali specializați în reabilitare.

"Procesul de recuperare neurologică este unul complex, iar finalizarea reabilitării formale, care în principiu durează 3-4 luni de la producerea unui AVC, nu ar trebui să însemne sfârșitul acestui demers terapeutic complex" a precizat prof.dr. Dafin Mureșanu. Acesta a adăugat că "interesul central al cercetătorilor științifici, precum și cel al factorilor de decizie constă în necesitatea unei mai bune înțelegeri a impactului îngrijirii de reabilitare care diferă din punct de vedere al rezultatelor, de la un pacient la altul, în special în ceea ce privește utilizarea resurselor și costurilor, încercându-se în permanență găsirea unor soluții de eficientizare"

Supraviețuitorii unui AVC pot urma un astfel de program începând din perioada spitalizării, la domiciliu sau în centre speciale de recuperare. O problemă existentă la nivel naţional, cu care se confruntă pacienţii care au suferit, în special, un Accident Vascular Cerebral , este dată de lipsa centrelor de recuperare neurologică. Amintim că, potrivit studiului RES-Q al ESO (European Stroke Organisation), în 10 spitale din România au fost internate 1.052 de persoane care au suferit un AVC. Dintre acestea, doar 5,4% au beneficiat de centre speciale de recuperare neurologică, 3,2% au fost plasate în aziluri de îngrijiri medicale, 3,6 % au fost redirecţionate către alte spitale, 14% au decedat, în timp ce 73,8% au fost trimise acasă, principala cauză fiind lipsa acută a centrelor de neurorecuperare .

Despre Societatea pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN):

Societatea pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN) a fost înființată în 2005 de către un grup internaţional de medici şi cercetători, la inițiativa Prof. dr. Dafin F. Mureşanu, de la Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca, a Prof. dr. Ovidiu Băjenaru și a Prof.dr. Bogdan Popescu de la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti. SSNN este o organizaţie ştiinţifică dedicată cercetării fundamentale şi clinice, crearea unui forum de discuţii pentru a contribui la o mai bună înțelegere a proceselor neurobiologice endogene și dezvoltarea unor strategii terapeutice farmacologice şi non-farmacologice în domeniul neuroprotecției şi neuroregenerării.