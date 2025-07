Uite de ce ai factura ridicata la curentul electric chiar dacă încerci să faci economie. Ai auzit de fenomenul "sarcinilor fantomă"?

Acum când costul energiei electrice s-a dublat pentru majoritatea românilor, mulți caută soluții pentru reduce factura lunară. Chiar dacă măsuri precum programarea termostatului sau achiziționarea de electrocasnice eficiente energetic sunt binecunoscute, adesea ignorăm o sursă subtilă, dar constantă, de risipă: consumul în standby sau „sarcinile fantomă".

Multe aparate electronice continuă să consume curent electric chiar și atunci când sunt oprite, acționând ca niște „vampiri energetici". O „sarcină fantomă" apare atunci când un dispozitiv electronic, deși nu este în uz activ, continuă să consume o cantitate mică de energie pentru a alimenta circuite interne, senzori, ceasuri digitale sau leduri de stare.

Deși consumul unui singur aparat poate părea neglijabil, însumat la nivelul întregii locuințe și pe parcursul unui an, acesta poate ajunge la costuri neașteptat de mari, reprezentând, conform unor studii, până la 10% din factura la energie a unei gospodării. Identificarea și deconectarea principalilor vinovați este, așadar, un prim pas simplu și eficient pentru a face economii, scrie gadgetreport.ro.

Trei aparate pe care ar trebui să le deconectați

1. Televizoarele moderne (Smart TV)

Atunci când opriți televizorul din telecomandă, acesta nu se închide complet, ci intră într-un mod de așteptare (standby). Acest lucru îi permite să pornească rapid și să mențină conexiunea la internet pentru actualizări. Chiar și cel mai nou și mai eficient televizor continuă să consume între 0,5 și 3 wați pe oră în acest mod.

Ledul mic, mereu aprins, este dovada acestui consum constant. Deși pare puțin, pe parcursul unui an, acest consum se adună. Singura modalitate de a vă asigura că televizorul are un consum zero este să îl scoateți din priză atunci când nu îl folosiți pentru perioade mai lungi, de exemplu, pe timpul nopții sau când plecați de acasă.

2. Routerul de internet

Majoritatea dintre noi lăsăm routerul de internet în priză 24/7, o necesitate aparentă într-o lume permanent conectată. Însă, un router poate consuma între 5 și 20 de wați pe oră, în funcție de model. Deși nu este o sumă uriașă, deconectarea routerului pe timpul nopții, când nu folosiți internetul, sau atunci când plecați în vacanță, poate genera economii anuale vizibile. Este un gest simplu, care reduce consumul inutil de energie.

3. Încărcătoarele de dispozitive (telefon, tabletă, laptop)

O altă sursă de risipă adesea ignorată sunt încărcătoarele lăsate în priză. Poate fi surprinzător, dar un încărcător continuă să consume o cantitate mică de energie chiar și atunci când nu are niciun dispozitiv conectat la el. Mai mult, lăsarea unui telefon conectat la încărcător după ce bateria a ajuns la 100% duce la un consum continuu, de întreținere. Deconectarea încărcătoarelor atunci când nu sunt folosite este un obicei bun nu doar pentru economie, ci și pentru siguranță. Încărcătoarele de proastă calitate sau contrafăcute prezintă un risc real de supraîncălzire și de incendiu, chiar și în standby.

Aparate care nu consumă energie în mod pasiv

Pe de altă parte, există și aparate care nu consumă energie în mod pasiv. Un prelungitor cu întrerupător fără led luminos, odată ce este oprit, taie complet alimentarea către dispozitivele conectate, deci nu trebuie scos din priză. Atenție însă la cele cu led, deoarece beculețul în sine reprezintă un mic consum constant.

Un alt exemplu clasic este prăjitorul de pâine de modă veche. Un model mecanic, fără ecran digital, nu poate consuma electricitate până în momentul în care pârghia este apăsată, închizând astfel circuitul. Acesta este un aparat pe care îl puteți lăsa în priză fără nicio grijă legată de sarcinile fantomă.

În concluzie, lupta împotriva risipei de energie începe cu gesturi mici și conștiente. Prin identificarea și deconectarea „vampirilor energetici" din casele noastre, nu doar că vom reuși să ne reducem factura la electricitate, dar vom contribui și la un consum mai responsabil și mai sustenabil la nivel colectiv.