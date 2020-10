31 octombrie 2020: Sambata mortilor sau Mosii de toamna

Sambata, 31 octombrie 2020, Biserica Ortodoxa face pomenirea celor morti, zi cunoscuta in popor sub denumirea de Mosii de toamna. A fost aleasa ziua de sambata ca zi de pomenire, pentru ca este ziua in care Hristos a stat cu trupul in mormant dupa rastignirea Sa, iar cu sufletul S-a pogorat in iad, ca sa-i elibereze din el pe toti dreptii cei din veac adormiti. Pe de alta parte, este important sa retinem ca sambata premerge duminicii, ziua Invierii.

Amintim ca in cursul anului bisericesc avem trei sambete in care facem pomenire generala a celor morti. Prima este Sambata mosilor de toamna, a doua este Sambata Mosilor de iarna, care precede Duminica Infricosatoarei Judecati sau a lasatului sec de carne pentru Postul Sfintelor Pasti, iar a treia este Sambata Mosilor de vara, care preceda Duminica Pogorarii Sfantului Duh. Precizam ca prin cuvantul "mos" Biserica ii numeste pe toti inaintasii nostri trecuti la cele vesnice.

In aceasta zi, in toate bisericile se va savarsi Sfanta Liturghie, urmata de slujba Parastasului pentru cei morti. Este o slujba in care Biserica se roaga lui Dumnezeu sa le ierte pacatele acestora, ca ei sa aiba parte de mantuire. Prin rugaciunile noastre, cei morti pot ajunge intr-o stare mai buna decat aceea in care se aflau cand au trecut in lumea vesniciei. Cei raposati nu mai pot face nimic pentru ei insisi si asteapta rugaciunile noastre. Iar pentru ca noi nu stim in ce stare se afla sufletele celor care au murit, avem datoria sa ne rugam pentru ei. Pomenirile si rugaciunile pentru ei sunt o dovada a dragostei fata de ei.

Cei prezenti la aceste pomeniri, trec numele celor dragi pe pomelnice si le duc impreuna cu o prescura si o lumanare aprinsa la Sfantul Altar. Atunci cand preotul ii pomeneste pe cei adormiti, scoate particele din prescura pentru ei si le asaza pe Sfantul Disc, alaturi de Sfantul Agnet, partea care Il reprezinta pe Hristos. Astfel, particelele care ii reprezinta pe cei pomeniti, participa la sfintenie prin prezenta lor alaturi de Trupul Lui Hristos de pe Sfantul Disc.

Pentru slujba de pomenire a mortilor, credinciosii pregatesc coliva. Ea simbolizeaza persoana trecuta la cele vesnice, iar leganarea si tinerea de ea in timpul cantarii "Vesnica pomenire" exprima legatura cu cel decedat. Sa ne rugam lui Dumnezeu sa daruiasca bucurie sufletelor celor adormiti, iar celor lipsiti de prezenta celor raposati, mangaiere si intarirea sufleteasca.

Autor: Adrian Cocosila