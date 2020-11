40% dintre medicii romani se declară sceptici in privinta vaccinului anti-COVID: "Suntem obisnuiti sa lucram pe dovezi stiintifice"

Romania nici nu a inceput campania de vaccinare anti-COVID, in fapt nici macar nu a inceput o campanie de informare cu privire la vaccinarea anti-COVID, si deja si-au facut aparitia primele semne de reticenta in randul a doua categorii profesionale esentiale pentru reusita ei - personalul medical si cel didactic.

Chestionarea preliminara a aratat ca un procent de pana la 40% dintre medici nu doresc sa se vaccineze, iar in randul asistentilor medicali si al infirmierelor acest procent depaseste 50%. In ceea ce priveste personalul didactic, in mediul online au aparut reactii vehemente, dupa ce autoritatile au anuntat ca fac parte din categoriile prioritare.

In contextul in care vaccinarea anti-COVID ramane optionala, iar autoritatile romane, dar si cele din alte state au subliniat acest lucru, o vaccinare in astfel de procentaj ar putea periclita revenirea la normal a acestor activitati de baza. Medicii subliniaza insa ca aceasta consultare, mai degraba din interes logistic a Ministerului Sanatatii, a fost prost inteleasa si mult prea prematura pentru un acord informat, in contextul in care in acest moment nu exista, in mod practic, un astfel de vaccin.

Acestia sustin ca procentul de vaccinare in randul medicilor va creste odata ce vor exista informatii oficiale si studii care sa certifice siguranta viitorului vaccin. Pe de alta parte insa, expertii in sanatate publica atrag atentia ca ar fi trebuit sa existe deja o campanie de informare oficiala, care sa sprijine efortul urias ce ne asteapta in incercarea de a vaccina peste 60% din populatia tarii, in special in conditiile in care campaniile conspirationiste si mesajele anti-vaccinare au inceput sa infloreasca.

Profesorul dr. Daniel Coriu, presedintele Colegiului Medicilor din Romania, nu se arata insa ingrijorat de procentul scazut al medicilor care sunt de acord cu vaccinarea anti-COVID, sustinand ca este o reactie sceptica normala si ca pozitia acestora se va schimba odata cu publicarea studiilor si informatiilor oficiale cu privire la viitorul vaccin.

"Noi medicii suntem obisnuiti sa lucram pe dovezi stiintifice. Suntem analitici si critici. Si atunci, fata de tot ce vine nou noi suntem foarte critici, si este absolut normal sa fie asa pentru ca trebuie sa analizam o problema ca aceasta din toate punctele de vedere. Vorbesc aici de metodologie, de profilul de siguranta, etc. Deci reactia de acum este absolut normala, in contextul in care nu avem toate aceste date care sa ne permita un rationament corect. Eu unul nu sunt deloc ingrijorat de aceasta reactie, ba chiar cred ca este ceea ce trebuia sa se intample, si cred ca in momentul in care vom avea niste publicatii cu privire la aceste studii despre vaccin, cu toata metodologia cu tot, in momentul acela medicii vor avea o sansa sa analizeze critic toate dovezile. Cred ca atunci vor disparea toate indoielile", a declarat medicul Daniel Coriu.

Acesta a subliniat ca este exclusa introducerea unor conditii prin care medicii sa fie obligati sa se vaccineze. "Acest lucru este exclus. Traim intr-o democratie, iar dreptul la opinie si dreptul de a se vaccina sau nu este garantat. Nu cred ca putem interveni si nici nu imi doresc sa facem acest lucru. Totul va merge pe campanii de informare corecta si sunt convins ca oamenii se vor convinge", a mai precizat presedintele Colegiului Medicilor.

Si medicul ATI, Radu Tincu, de la Spitalul Floreasca din Capitala, este de parere ca nu putem avea o conditie prin care medicii sa fie obligati sa se vaccineze. "Vaccinarea este optionala. Orice tip de constrangere a profesarii reprezinta o obligativitate si este un lucru pe care nicio tara din lume nu l-a promovat. Vaccinul este optional. Te vaccinezi daca doresti acest lucru, si nu cred ca trebuie sa existe in acest moment impunerea cu forta a vaccinarii, chiar daca discutam de personalul medical. Nu mi se pare normal sa conditionam profesarea in acest domeniu de vaccinare", a spus acesta.

In opinia medicului Radu Tincu, in acest moment reticenta observata in randul personalului medical vine in contextul unei proaste comunicari din partea autoritatilor, acele tabeluri in care medicii si-au exprimat acordul pentru vaccinare fiind prost intelese. Totusi, medicul subliniaza ca daca aceste erori de comunicare vor persista, campania de vaccinare va fi in mod direct afectata.

"Aceasta reticenta este rezultatul unei comunicari extrem de proaste din partea autoritatilor. Campania de vaccinare a inceput extrem de prost, cu o comunicare deficitara ce a dat posibilitatea la speculatii. Asta pentru ca a pornit de la fapte ce nu sunt prezentate in mod transparent. In primul rand, trebuie spus foarte clar ca in acest moment nu exista niciun vaccin aprobat. Lumea a avut impresia ca acest vaccin este deja prezent, ascuns undeva in dulapurile statelor si urmeaza sa fie vaccinati. Prima greseala a fost ca nu s-a spus clar ca vaccinul nu este inca aprobat. In al doilea rand, acest proces de aprobare poate dura mai mult sau mai putin si poate chiar respinge documentatia stiintifica a unuia sau a altui vaccin. Apoi, aceste tabele unde medicii trebuiau sa-si exprime optiunea de vaccinare - au fost percepute total gresit din cauza unui deficit de comunicare. Oamenii au inteles ca semnatura reprezinta de fapt un angajament pentru vaccinare si de aceea multi nu au vrut sa semneze. Aceste tabele in realitate au avut rolul de a oferi o imagine autoritatilor cu privire la numarul dozelor necesare.

Daca vom merge in continuare cu acest tip de comunicare deficitara, cel mai probabil acest subiect al vaccinarii va fi speculat in urmatoarele saptamani, cei din tabara anti-vaccin vor fi mult mai vocali decat autoritatile si atunci, in momentul in care va demara aceasta campanie, va exista o aderenta scazuta din partea populatiei. Promovarea unui vaccin care inca nu exista in spatiul public creeaza speculatii si da posibilitatea unor astfel de discutii speculative, extrem de nocive pentru viitoarea campanie de vaccinare. Entuziasmul normal generat de aparitia acestor vaccinuri trebuie sa fie putin temperat cand inca avem atatea incertitudini", a declarat Radu Tincu.

Zilele trecute, dupa ce medicul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID din tara noastra, a declarat in mediul online ca profesorii sunt una din categoriile prioritare pentru acest vaccin, pe unul din grupurile destinate cadrelor didactice, mai multi dascali si-au exprimat in termeni duri dezacordul. "Serios? Am ajuns si cobai? Daca refuz ce imi fac? M-am saturat de atatea ordine pe care le primim! Sa se vaccineze ei primii", "Nici vorba, nu ma vaccinez" sau "Nu vreau sa ma vaccinez... vaccinul vostru este un experiment. Amintiti-va cate esecuri au fost cu vaccinul hpv (in tari precum India) sa nu uitam de vaccinul antipoliomielitic care a avut urmari catastrofale, asa ca in faza asta de testare raspunsul meu este nu... devenim cobaii Europei....", au fost doar o parte din comentariile profesorilor.