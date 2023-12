Adevăratul motiv din spatele morților misterioase puse pe seama „blestemului faraonilor", dezvăluit de un arheolog de top

Mormântul lui Tutankhamon este asociat cu mai multe morți misterioase care au avut loc imediat după descoperirea lui. Blestemul faraonilor se zvonea cândva că ar fi cauzat moartea oamenilor care au deschis mormântul lui Tutankhamon.

Zahi Hawass, fost ministru de stat pentru afaceri cu antichități din Egipt, a vorbit pentru The U.S. Sun despre motivul real din spatele blestemului mitic și despre cum arheologii moderni pot evita un dezastru mortal.

Unii cred că blestemul faraonilor afectează pe oricine deranjează rămășițele mumificate ale unei persoane din Egiptul Antic.

Se spune că acest presupus blestem nu face diferența între arheologi și hoți și se spune că provoacă ghinion, boli sau chiar moartea. Este adesea asociat cu Tutankhamon după ce mormântul său a fost deschis în noiembrie 1922.

Lordul Carnarvon, un susținător financiar al săpăturilor, a murit din cauza unei înțepături de țânțar la 5 aprilie 1923. George Jay Gould I a fost un vizitator al mormântului despre care se spune că a murit din cauza febrei în urma vizitei sale la 16 mai 1923.

Mai mulți alți oameni care au fost asociați cu mormântul au murit în mod misterios, inclusiv Howard Carter, celebru pentru că l-a deschis.

Carter a murit la 64 de ani în februarie 1923 din cauza bolii Hodgkin, iar fratele său mai mare, William, a murit în același an.

Hawass crede că blestemul este un mit, dar crede că ar putea exista un motiv științific pentru aceste decese.

El a declarat pentru The U.S. Sun: "Blestemul faraonilor a devenit mai faimos când a fost găsit mormântul lui Tutankhamon, iar lordul Carnarvon a oferit drepturile exclusive publicației London Times. Apoi, restul reporterilor nu mai pot scrie nimic. Dar când Lordul Carnarvon a murit la cinci luni după descoperire, au creat multe povești despre blestem care nu erau adevărate".

El a continuat: "Când ai o mumie în interiorul unui mormânt, această mumie are germeni pe care nu îi poți vedea. Arheologii din trecut, se grăbeau și intrau în interiorul mormintelor și erau loviți de germeni și au murit".

Expertul a dezvăluit apoi metoda sa pentru a evita o astfel de soartă.

Hawass ne-a spus: "Cu doar două săptămâni în urmă am găsit un sarcofag sigilat, cu o greutate de 25 de tone, la aproximativ 60 de metri sub pământ. Capacul sarcofagului avea aproximativ șase tone. Doi muncitori au început să mi-l deschidă, să ridice capacul, ca să pot să văd ce este înăuntru. Când l-au deschis, l-am lăsat deschis timp de o jumătate de oră, până când aerul rău a ieșit și a intrat aerul proaspăt, am pus capul și nimic. Ăsta e blestemul faraonilor."

Când a fost întrebat dacă blestemul faraonilor este de fapt doar germeni vechi, el a răspuns simplu: "Exact."