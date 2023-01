Adio, incălzire globală! Ciclonul polar revine în România: vremea se strică și mai mult. Urmează zile cu un ger crâncen

Ninsorile din ultimele zile au fost doar un prim episod de iarnă, dar în următoarele câteva zile se va încălzi ușor. Vor exista șanse de ninsori, dar izolat pe parcusul săptămânii, însă din weekend revine ciclonul polar și vom avea ninsori pe tot cuprinsul țării. Ulterior, temperaturile vor scădea foarte mult și se va ajunge la minime de -7 grade, inclusiv în București.

Brâul de presiune atmosferică ridicată, care ne-a adus o vreme destul de rece și mohorâtă săptămâna trecută, va fi întrerupt de o depresiune scandinavă bine dezvoltată. Datorită acesteia, circulația aerului va fi preponderent dinspre vest și nord-vest. O serie de fronturi atmosferice asociate acestei depresiuni vor aduce câteva episoade de ninsoare, mai ales în nordul și centrul țării, și pe spații mai restrânse în celelalte regiuni. La munte, aceste ninsori vor fi mai consistente și vor duce la o creștere însemnată a stratului de zăpadă în unele zone.

În zonele joase, temperaturile vor crește ușor, dar încălzirea se va resimți mai mult ziua, când maximele vor fi pozitive în cea mai mare parte a țării, cu excepția zonelor de munte. În a doua parte a săptămânii, s-ar putea atinge și 9 - 11 grade în vestul și sud-vestul țării. În același timp, stratul existent de zăpadă va diminua creșterea temperaturilor ziua și va favoriza scăderea rapidă a acestora seara și în timpul nopții. Dimineața, vremea va fi rece, mai ales în jumătatea estică a țării. Pe alocuri, în special în zonele depresionare, temperaturile vor scădea ușor sub pragul de -10°C în unele nopți, acolo unde cerul va fi mai mult senin.

"Acest ciclon polar e posibil să mai aducă aceste căderi masive de zăpadă, cum am văzut în acest weekend. Dacă nu în săptămâna asta, atunci într-una dintre săptămânile următoare. Urmărim cu atenție ce se întâmplă în weekend-ul viitor. Dacă vorbim de marți, miercuri și joi, de creșterea valorilor de temperaturi, în special în partea de sud a țării, unde este posibil, mai ales în sudul extrem, să înregistrăm temperaturi între 8 până la 10 grade Celsius, valori peste ceea ce ar fi normal pentru această perioadă. Așa cum arată informațiile la acest moment, este posibil ca sâmbătă, duminică și mai ales debutul următoarei săptămâni să aducă primele temperaturi cele mai coborâte", a declarat Elena Mateescu.

De asemenea, șefa ANM a transmis că în Capitală, săptămâna viitoare, "vor fi minime de -7 grade", noaptea. "În această săptămână în zonele depresionare, minimele vor fi unele foarte coborâte, așa cum arată estimările la acest moment, și este posibil să consemnăm chiar valori sub -15 grade Celsius în timp ce în zonele mai joase de relief din intracarpatic chiar valori sub -8 grade Celsius. Ceea ce înseamnă valori ușor mai coborâte în această parte a țării. Inclusiv în Capitală este posibil să consemnăm, la debutul următoarei săptămâni, valori sub -7 -6 grade Celsius noaptea. Chiar și valorile maximelor pe parcursul zilei nu vor fi unele foarte ridicate", a transmis Elena Mateescu.