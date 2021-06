Afaceri ruinate: Cascada Bigăr s-a prăbușit! S-a năruit o minune din patrimoniul natural cu recunoastere universală

Cascada Bigăr, declarată cea mai frumoasă din lume în 2014, de către o revistă internațională de specialitate, aflată în Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița, s-a prăbușit luni din cauze naturale, spune Regia Nationala a Padurilor - Romsilva.

Cu toate acestea, ghidul de turism Mircea Jumanca, citat de Deutsche Welle România, susține că prăbușirea are drept cauză intervenția omului în circuitul apei. Odata cu prabusirea cascadei, s-au naruit si multe din afacerile locale, intrucat se anticipeaza ca turismul va scadea mult in zona. Romsilva, care are in amonte o pastravarie care capteaza apa din râu, a respins afirmațiile activistului de mediu, catalogându-le drept "false".

"Cascada s-a prăbușit sub propria greutate, în urma acumulării în timp a travertinului și a mușchiului", subliniază Romsilva. "Travertinul și mușchii care s-au acumulat în timp, au crescut în dimensiuni și greutate, iar astăzi a cedat sub propria greutate. Colegii noștri sunt la fața locului, iar zilele următoare vom reveni cu mai multe amănunte și imagini", a anunțat Romsilva. Intrebarea e, in acest caz, de ce nimeni n-a prevazut aceasta prabusire sub greutatea acumulata si de ce nu s-au intreprins lucrari de inlaturare a acestei greutati prin metode puse la dispozitie de tehnologii existente in domeniu, cu interventie controlata de la distanta.