Alerta in industria auto europeana: Volkswagen are probleme mari și abia mai rezistă să țină uzinele deschise

Pagerele care au explodat în Liban au fost produse în Europa sub licență, susține fondatorul unei companii din Taiwan. Inițial s-a vehiculat informația că aparatele au fost produse în Taiwan. Mii de pagere au explodat marți omorând sau rănind numeroși militanți Hezbollah.

In aprilie 2003, arheologii din Irak au găsit mormântul pierdut al regelui Gilgamesh - subiectul celei mai vechi „cărți" din istorie. Gilgamesh era considerat a fi două treimi zeu, o treime om si era un gigant, descris ca un rege crud. Se crede ca facea parte dintre uriasii legendari mentionati in Biblie, ca fiind rezultatul impreunarii "ingerilor cazuti" (annunaki) cu "fetele omului", mentionati la fel si de scrierile in piatra din Sumer.