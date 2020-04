Am putea iesi din casa abia dupa 1 iunie, sustine Adrian Streinu-Cercel

Managerul Institutului de Boli Infectioase Matei Bals, Adrian Streinu-Cercel, afirma ca vom mai sta in casa inca opt saptamani, adica pana pe 1 iunie. Potrivit acestuia, varful epidemiei de coronavirus va fi atins pe 15 mai.

"15 mai inseamna varf al incidentei. Eu spun ca avem nevoie de inca opt saptamani pentru a rezolva problema", a declarat la Antena3 managerul Institutului de Boli Infectioase Matei Bals, Adrian Streinu-Cercel. Saptamana trecuta, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spunea ca epidemia de COVID-19 ar putea atinge varful in Romania in a doua jumatate a lunii aprilie, cand numarul imbolnavirilor ar putea ajunge la circa 10-15.000 de cazuri.

"Varful pandemiei il vad in a doua jumatate a lunii aprilie. Dar il vad mai ascutit sau mai domol, in functie de ceea ce vom face noi, atat ca activitate medicala, dar si populatia prin masurile care trebuie intr-adevar respectate.

Poate fi in jur de de 10.000, poate fi in jur de 15.000, depinde cum avem rata de transmitere locala, accelerata sau nu. Poate fi din cazuri usoare si medii, poate fi din cazuri grele, critice, care necesita suport, si atunci vom avea o aglomerare a terapiilor intensive si vom avea si decese", a declarat Nelu Tataru, joi, la TVR1. Totodata, el a subliniat ca o eventuala relaxare a restrictiilor ar putea fi luata in considerare in luna mai, daca vor scadea numarul imbolnavirilor si al deceselor.