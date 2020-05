Amendă de 5.000 de lei pentru un restaurant din Herăstrău care vindea mici, îgnorând măsurile luate în starea de alertă

Potrivit unui comunicat al ANSVSA, duminică, între orele 16.00-22.00, inspectorii DSVSA Bucureşti au mers în control la 26 de unităţi de alimentație publică din Parcul Herăstrău, pentru a verifica dacă acestea se supun restricțiilor și țin unitățile închise.



Dintre cele 26 de localuri verificate, 20 erau închise, iar șase funcționau. Este vorba despre trei restaurante care livrau la domiciliu preparate şi semipreparate, un magazin alimentar care vindea băuturi răcoritoare şi produse alimentare ambalate, o rulotă care vindea îngheţată ambalată şi un restaurant care la ora controlului vindea mici şi alte produse din carne, preparate la grătar. Această unitate a fost amendată cu 5.000 de lei, iar activitatea i-a fost suspendată.



Reprezentanții ANSVSA spun că la cele trei restaurante s-a verificat modul în care se preparau, ambalau şi se livrau produsele şi s-a dispus interzicerea comercializării prin sistemul "take -away", deoarece nu erau asigurate condiţiile de funcţionare pentru acest sistem. Inspectorii ANSVSA nu au constatatat alte probleme în ceea ce priveşte cerinţele de igienă privind prepararea, ambalarea şi livrarea la domiciliu a produselor alimentare preparate sau semipreparate. În perioada următoare vor continua controalele la unităţile de alimentaţie publică unde se desfăşoară activităţi de tip "drive-in", "room-service", livrare la client, "take-away", pentru a verifica atât respectarea normelor şi condiţiilor pentru siguranţa alimentelor, cât şi a celor pentru siguranţa consumatorilor.



Hotărârea nr. 24 din 14 mai 2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă în România prevede: "Este suspendată temporar activitatea de servire şi consum al produselor în spaţiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri publice, cât şi la terasele din exteriorul acestor locaţii.(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) activităţile de preparare a hranei, cât şi de comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienţilor în spaţiile destinate acestui scop, precum cele de tip "drive-in", "room-service", livrare la client, "take-away" etc".