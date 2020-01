Ancheta in Dosarul Caracal a costat peste 745.600 lei. Procurorii cer ca Dinca sa fie obligat la plata cheltuielilor

Ancheta in Dosarul Caracal, in care Gheorghe Dinca este acuzat ca le-a rapit si ucis pe adolescentele Luiza Melencu si Alexandra Macesanu, a costat peste 745.600 de lei, procurorii DIICOT cerand ca Dinca sa fie obligat la plata cheltuielilor judiciare.

"Conform prevederilor art. 274, alin. 1 si 2 din C. proc. pen. solicitam obligarea inculpatilor la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, in cuantum total de 745.629,55 lei", afirma procurorii DIICOT in rechizitoriul privind cazul Caracal, consultat de News.ro.

Ei solicita ca Gheorghe Dinca sa achite suma de 744.129,55 lei, iar Stefan Risipiteanu, suma de 1.500 lei. Dosarul Caracal, in care Gheorghe Dinca este acuzat de trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol si profanare de cadavre pentru rapirea si uciderea Luizei Melencu si Alexandrei Macesanu, a fost trimis miercuri de DIICOT in instanta, urmand sa fie judecat de Tribunalul Olt.

"Prin rechizitoriul din data de 10.01.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor D.G. si R.S., pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol si profanare de cadavre", anunta DIICOT, referindu-se la Gheorghe Dinca si la Stefan Risipiteanu, acuzat ca a violat-o pe Luiza Melencu.