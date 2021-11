Arafat e penal: Menține ilegal de 48 de ore masurile anti-Covid și românii sunt sub sechestrul "certificatului verde" desi cele 30 de zile au expirat si rata e sub 3 la mie!

Raed Arafat, cel care a incercat sa instaureze dictatura militara peste dictatura sanitara, fortand o lege care sa dea puteri sporite DSU, iar angajatilor drepturi de purta arme si de a intra in case peste oameni, mentine ilegale masurile instituite in 25 octombrie 2021, referitoare la restrictiile aspre "impuse de valul 4" al pandemiei.

Masurile, dintre care cele mai drastice le-au vizat pe nevaccinati, prin impunerea certificatului verde - s-a dorit chiar pentru accesul la munca, total neconstitutional -, dar si limitarea circulatiei acestora dupa anumite ore, sunt mentinute ilegal in Romania de 48 de ore. Aceste masuri au fost introduse oricum ilegal de DSU prin aprobarea lor de catre un guvern interimar, fara puteri depilne, dar mentinerea lor a devenit ilegala din cel putin doua motive: unul, pentru ca au avut o durata de 30 de zile, durata care a expirat pe 24 noiembrie 2021, iar prelungirea lor nu a fost anuntata oficial, nici nu avea cum sa fie intrucat guvernul legitim a preluat atributiile abia azi 26 noiembrie și, al doilea motiv, pentru ca rata de infectare a scazut sub 3 la mie, iar de la acest prag se aplica hotararea de guvern anterioara (cea din valul 3), care spune ca se suspenda toate masurile restrictive, deci oricum deciziile din 25 octombrie 2021 pica de drept!

Ca atare, toti romanii pot circula liberi si nu mai trebuie sa prezinte certificate si alte documente, sau sa fie restrictionati in accesul lor. Raed Arafat este chiar penal de doua zile - procurorii ar trebui sa intervina urgent -, intrucat continua sa aplice masuri de limitare ale drepturilor si libertatilor persoanelor (sechestrand o parte a romanilor - fapta penala), total in afara Caonstitutiei (care prevede ca unele astfel de masuri se pot lua pe termen limitat si doar din amenintari medicale ce pun in pericol sanatatea generala - inclusiv epidemie grava, pandemie ect. -, care iata, au trecut, rata fiind sub 3 la mie). Asteptam ca noul ministru Alexandru Rafila nu numai sa-i "ia jucariile" lui Arafat si sa-l dea pe mâna legii, dar si sa anunte incetarea acestor masuri abuzive! Altfel, Rafila se face partaș la masurile abuzive ale lui Arafat continuand o ilegalitate, intrucat nici chiar guvernul legitim nu mai poate sa impuna aceste masuri sub 3 la mie! Presupunem ca Rafila nu doreste sa sechestreze la randul lui cea mai mare parte a romanilor (procenrul celor nevaccinati fiind de peste 60%), facand la randul sau o fapta penala.