Arafat s-a dus peste Berbeceanu. Scandalul relaxarii masurilor in Bucuresti in contextul imbolnavirilor cu noua tulpina de COVID

Contre intre oficiali pe marginea relaxarii masurilor in Capitala, dupa ce Bucurestiul a inregistrat, trei zile la rand, o incidenta a infectarilor sub 3 la mia de locuitori. Problema, insa, e aparitia, chiar in cursul zilei de vineri, a doua noi cazuri de infectie cu noua tulpina mai agresiva de coronavirus, cu provenienta din Marea Britanie, care e cu mult mai contagioasa.



Ministerul Sanatatii a transmis deja ca nu este de acord cu relaxarea masurilor in Bucuresti, ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu facand o recomandare in acest sens. "Consideram ca in contextul national si european, masurile de relaxare reprezinta un risc major", precizeaza ministrul, care sustine ca alte relaxari ar pune in pericol redeschiderea scolilor, care este o prioritate.

Pe de alta parte, Traian Berbeceanu a anuntat de acum cateva zile ca doreste relaxarea masurilor. "Chiar inainte de sedinta am primit o adresa de la Ministerul Sanatatii prin care ni se cerea sa temporizam relaxarea. Dar noi tinem cont de niste cifre pe care le avem la dispozitie", a declarat Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei. Si primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, e de parere ca relaxarea masurilor mai trebuie amanata putin. La Prefectura Capitalei, unde se discuta relaxarea masurilor la nivelul Bucurestiului, a ajuns in urma cu putin timp si doctorul Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta.

Conform surselor Romania TV, dupa anuntul facut de prefectul Capitalei, Raed Arafat s-a enervat si s-a urcat in masina sa se duca "peste" Traian Berbeceanu ca sa-l determine sa revina la masurile de preventie initiale. Ar mai fi timpul necesar, intrucat masurile de relaxare anuntate ar intra in vigoare abia de luni. Pe de alta parte exista si temerea ca in acest interval echipa lui Arafat "sa manipuleze rezultatele testelor" in asa fel incat rata de infectare sa creasca imediat peste 3 la mie, spun sursele citate.