Avantajele și dezavantajele unui telefon iPhone 13

Astăzi vorbim despre iPhone 13 și, în special, dorim să evidențiem cele mai pozitive puncte ale modelului și, bineînțeles, vom vorbi despre toate acele aspecte negative pe care ar trebui să le cunoașteți și despre care puțini oameni ne vorbesc.

Să începem să vorbim despre avantaje

1. Performanța

Primul avantaj este performanța, încă o dată, întreaga generație iPhone 13 include cel mai recent chip proiectat și fabricat de Apple, numit A15 Bionic. Vom putea utiliza orice aplicație pe care o găsim în App Store. Vom putea să ne jucăm jocurile noastre preferate, fie că este vorba de jocuri de curse precum Real Racing 3, pe care multe telefoane Android high-end nu le pot rula la rezoluție maximă, iar iPhone 13 o face fără probleme. Chiar și jocuri precum Call of Duty, unde poți juca în multiplayer ca și cum ai folosi o consolă de jocuri, cu timpi de încărcare ridicol de rapizi și simplitatea unui iPhone.

2. Autonomia

iPhone 12 a avut o autonomie destul de bună, însă, Apple a dorit ca modelele din gama iPhone 13 să aibă mai multe ore de autonomie. Evident, tot trebuie să încărcăm telefonul în fiecare zi dacă îl folosim intensiv, dar nu mai ajungem acasă cu bateria atât de descărcată ca înainte.

3. Modul cinema

Al treilea beneficiu al iPhone 13 este noul mod cinema. Această funcție ne permite să înregistrăm o persoană sau un obiect în prim-plan și să trecem rapid la o persoană sau un obiect mai îndepărtat, cu o animație sau o tranziție lină. În primele teste cu acest mod cinema funcționează destul de bine cu suprafețe sau persoane, însă, dacă îl folosim cu peisaje, vom vedea uneori în prim-plan o parte din fundal focalizat.

4. Stabilitatea

Un alt avantaj major este stabilitatea iOS15. Este adevărat că noul sistem nu are multe caracteristici noi, dar sistemul de operare este foarte stabil. Și de aici putem trage două concluzii, prima este că vom fi siguri că nu vom avea probleme cu software-ul iPhone-ului în viața de zi cu zi. A doua concluzie este cât va rezista iPhone-ul, dacă de obicei un telefon are o oarecare uzură morală după un an, la iPhone nu o vom vedea timp de câțiva ani, vom avea ultimele actualizări de software ca și cum am fi cumpărat telefonul chiar în dimineața respectivă.

Să trecem și la cele câteva dezavantaje ale noului iPhone 13

1. Absența tehnologiei Pro Motion de pe ecran

Nu există niciun argument tehnic pentru care Apple nu a dorit să includă această tehnologie în ecran, ci doar o decizie de business de a rezerva și de a face această caracteristică exclusivă pentru gama Pro pentru a face o diferență care altfel nu ar fi existat. Cu alte cuvinte, acest iPhone 13 ar putea fi atât de asemănător cu un iPhone 13 Pro încât nu au inclus funcția pentru a nu canibaliza vânzările de Pro. Această funcție ne-ar permite să avem o experiență mai bună atunci când jucăm jocuri și folosim aplicații.

2. Doar un obiectiv spate dublu

Cel de-al doilea dezavantaj este din nou o strategie de marketing pentru a distinge iPhone 13 de 13 Pro și anume că are doar un obiectiv spate dublu. În plus, ambele lentile sunt mai puțin luminoase pe iPhone 13 decât pe Pro, ceea ce este cu siguranță absurd, deoarece dacă au realizat o lentilă luminoasă pe 13 Pro, ar fi putut să o implementeze perfect pe iPhone 13.

3. Marginile drepte

Marginile drepte nu au convins, nici la iPhone 12 Pro și nici la noul iPhone 13. Sunt tot drepte și se blochează în palmă atunci când urmărești un meci sau scrii mesaje pe Whatsapp de mult timp.

4. Prețul

Al patrulea dezavantaj este prețul. La gama precedentă, am avut puține diferențe între 12 și 12 Pro, dar la iPhone 13, Apple a depus tot efortul pentru a face mari diferențele dintre 13 și 13 Pro: ecran, camere, autonomie... acestea sunt câteva dintre exemplele la care va trebui să reflectați și să evaluați dacă merită.