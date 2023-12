Bătrâni sechestrati pentru avere, forțați să încheie căsătorii cu persoane mult mai tinere pentru a le lăsa moștenire banii și casele!

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 11 Poliție fac percheziții în Capitală și județul Ilfov într-un dosar penal în care se face cercetări pentru lipsire de libertate în mod ilegal și înșelăciune.

Zece suspecți urmează să fie aduși la audieri. Aceștia sunt acuzați că au abuzat de vârstnici, unii dintre ei cu afecțiuni psihice, pentru a le lua averea. Victimele erau ținute în captivitate.

"În fapt, în perioada 2017 - prezent, mai multe persoane ar fi identificat femei și bărbați, având vârste înaintate și fără moștenitori legali, cu dizabilități fizice și/sau psihice, după care le-ar fi plasat într-un imobil, în condiții improprii, sub supraveghere permanentă, împrejurare în care le-ar fi agresat fizic și le-ar fi proferat jigniri și amenințări, pentru intimidarea acestora.

Din cercetări, s-a stabilit că, inoculându-le persoanelor vătămate false impresii de apartenență ori afecțiune, cinci dintre bănuiți s-au căsătorit cu persoanele vătămate, deși diferențele de vârstă sunt foarte mari, după care le-ar fi deposedat, fie prin efectul legii (în urma decesului unei persoane vătămate), fie prin acte juridice subsecvente căsătoriilor, de bunurile imobile, în scopul valorificării acestora" se arată într-un comunicat al Poliției Capitalei.

De asemenea, două persoane cu pregătire juridică ar fi oferit celorlalți bănuiți consultanță, pentru încheierea sau, după caz, obținerea de la autoritățile competente a unor înscrisuri necesare demersului infracțional, legăturile maritale dintre bănuiți și persoanele vătămate fiind oficializate în baza unor înscrisuri medicale ori alte documente puse la dispoziția oficiilor de stare civilă.

În cauză, vor fi dispuse măsuri asiguratorii, constând în indisponibilizarea a 6 imobile, valoarea acestora urmând a fi stabilită ulterior, potrivit sursei citate. În baza mandatelor de aducere, care vor fi puse în aplicare, persoanele vizate vor fi conduse la audieri, față de acestea urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.

Totodată, vor fi conduse la sediul subunității șase persoane vătămate, iar cu sprijinul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului vor fi prezentate unităților medicale, pentru evaluarea sănătății. Ulterior, vor fi predate centrelor de primire din subordinea acestei instituții, în conformitate cu reglementările in vigoare. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 11 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal și înșelăciune.