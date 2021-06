Barbat in stare grava, dupa ce a luat timp de un an paracetamol si algocalmin pentru a preveni COVID-19

Un pacient in varsta de 55 de ani din judetul Neamt a ajuns in stare grava la Spitalul Clinic "Dr. C.I. Parhon" Iasi, dupa ce a luat timp de aproape un an paracetamol si algocalmin, pentru a preveni infectia cu SARS-CoV-2.

Pacientul a fost diagnosticat cu insuficienta renala acuta grava, existand riscul ca barbatul sa nu mai poata recupera complet functia renala. Relativ neobisnuit este motivul pentru care a luat aceste medicamente, scopul fiind de a preveni infectia cu virusul SARS-CoV-2. In momentul in care se simtea rau, in loc sa opreasca aceste medicamente, a luat si mai multe. Daca initial a inceput cu un comprimat, dupa aceasta a crescut doza pana cand starea generala s-a agravat.

Automedicatia a dus la insuficienta renala grava si sunt putine sanse ca pacientul sa poata recupera complet functia renala. Medicii spera ca va reusi sa recupereze functia rinichilor, dar exista sanse ca pe termen scurt sa fie nevoie de dializa. Acest caz va fi in continuare urmarit in Sectia de Nefrologie, medicii sperand ca, dupa intreruperea acestor medicamente, evolutia sa fie una favorabila.